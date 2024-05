(c) I.T.PLANNING,INC. (c) 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

大ヒット映画「THE FIRST SLAM DUNK」が、6月10日より、Netflixで日本独占配信されることが決まった。また、8月13日からは全国300館以上の映画館で復活上映も決定。上映館は決まり次第、公式サイトでアナウンスされる。復活上映のムビチケは、6月21日より販売開始予定。

2022年12月から2023年8月まで、ロングラン上映を果たした本作。今年1月23日には、1日限りの復活上映が行なわれるなど、現時点の最終興行成績は、動員人数1,095万9,356人、興行収入158億6,873万4,020円を記録している。