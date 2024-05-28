『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』奥田民生、UVERworld、DISH//、菅田将暉ら第3弾出演者23組＆出演日を発表
8月16日（金）・8月17日（土）に石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』の第3弾出演アーティストと出演日を発表した。
初日の8月16日（金）への出演は、4回目の出演となるUVERworldに、森山直太朗とDISH//のRSR初出演が発表された。
オールナイトで開催される8月17日（土）への出演は、RSRではお馴染みの奥田民生（弾き語り）にthe pillows、他にもゴスペラーズやSaucy Dog、初出演となる菅田将暉など、合計23組のアーティストが新たに発表された。
また、すでに出演発表されているアーティスト達の出演日も発表されている。
第3弾出演アーティスト（23組）
【8月16日（金）】
UVERworld
syrup16g
DISH//
ハンブレッダーズ
森山直太朗
RIZE
WurtS（for CAMPERS）
【8月17日（土）】
奥田民生(弾き語り)
Omoinotake
小山田壮平（band set）
Kroi
Cody・Lee(李)
ゴスペラーズ
Saucy Dog
SHANK
菅田将暉
XIIX
Bialystocks
Billyrrom
the pillows
フレデリック
Hedigan's
ReN
（for CAMPERS）＝ 通し入場券をお持ちの方のみお楽しみいただけます。