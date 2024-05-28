スペイン代表のEURO予備登録29選手発表、16歳ヤマル選出
【AFP＝時事】サッカースペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ（Luis de la Fuente）監督は27日、欧州選手権（UEFA Euro 2024）に向けた29人の予備登録メンバーを発表し、FCバルセロナ（FC Barcelona）に所属するラミネ・ヤマル（Lamine Yamal）とパウ・クバルシ（Pau Cubarsi）の10代選手2人が名を連ねた。
16歳のヤマルは、17歳のクバルシとともに今季大躍進を遂げている。
バルセロナのフェルミン・ロペス（Fermin Lopez）やレアル・ベティス（Real Betis）のアヨセ・ペレス（Ayoze Perez）が初選出となった一方、ここ数年代表チームで活躍してきたマルコ・アセンシオ（Marco Asensio）やジェラール・モレノ（Gerard Moreno）、パブロ・サラビア（Pablo Sarabia）は落選となった。
6月14日の大会開幕を前に、デ・ラ・フエンテ監督はこのうち3選手を同7日までに外さなければならない。
過去3度の優勝を誇るスペインは、イタリア、クロアチア、アルバニアと対戦する「死の組」のグループBに入っている。
欧州選手権に向けたスペイン代表の登録メンバーは以下の通り。
■ゴールキーパー（GK）
ウナイ・シモン（Unai Simon）、アレックス・レミロ（Alex Remiro）、ダビド・ラヤ（David Raya）
■ディフェンダー（DF）
ダニエル・カルバハル（Daniel Carvajal）、ヘスス・ナバス（Jesus Navas）、パウ・クバルシ、ロビン・ルノルマン（Robin Le Normand）、ダニ・ビビアン（Dani Vivian）、ナチョ（Jose Ignacio Fernandez Iglesias 'Nacho'）、アイメリク・ラポルテ（Aymeric Laporte）、アレックス・グリマルド（Alex Grimaldo）、マルク・ククレジャ（Marc Cucurella）
■ミッドフィールダー（MF）
ロドリゴ（Rodrigo Hernandez Cascante）、マルティン・スビメンディ（Martin Zubimendi）、ミケル・メリーノ（Mikel Merino）、マルコス・ジョレンテ（Marcos Llorente）、ファビアン・ルイス（Fabian Ruiz）、ペドリ（Pedro Gonzalez Lopez 'Pedri'）、フェルミン・ロペス、アレックス・バエナ（Alex Baena）、アレイクス・ガルシア（Aleix Garcia）
■フォワード（FW）
アルバロ・モラタ（Alvaro Morata）、ホセル（Joselu）、ニコ・ウィリアムス（Nico Williams）、ダニ・オルモ（Dani Olmo）、ラミネ・ヤマル、フェラン・トーレス（Ferran Torres）、ミケル・オヤルサバル（Mikel Oyarzabal）、アヨセ・ペレス
【翻訳編集】AFPBB News
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16歳のヤマルは、17歳のクバルシとともに今季大躍進を遂げている。
6月14日の大会開幕を前に、デ・ラ・フエンテ監督はこのうち3選手を同7日までに外さなければならない。
過去3度の優勝を誇るスペインは、イタリア、クロアチア、アルバニアと対戦する「死の組」のグループBに入っている。
欧州選手権に向けたスペイン代表の登録メンバーは以下の通り。
■ゴールキーパー（GK）
ウナイ・シモン（Unai Simon）、アレックス・レミロ（Alex Remiro）、ダビド・ラヤ（David Raya）
■ディフェンダー（DF）
ダニエル・カルバハル（Daniel Carvajal）、ヘスス・ナバス（Jesus Navas）、パウ・クバルシ、ロビン・ルノルマン（Robin Le Normand）、ダニ・ビビアン（Dani Vivian）、ナチョ（Jose Ignacio Fernandez Iglesias 'Nacho'）、アイメリク・ラポルテ（Aymeric Laporte）、アレックス・グリマルド（Alex Grimaldo）、マルク・ククレジャ（Marc Cucurella）
■ミッドフィールダー（MF）
ロドリゴ（Rodrigo Hernandez Cascante）、マルティン・スビメンディ（Martin Zubimendi）、ミケル・メリーノ（Mikel Merino）、マルコス・ジョレンテ（Marcos Llorente）、ファビアン・ルイス（Fabian Ruiz）、ペドリ（Pedro Gonzalez Lopez 'Pedri'）、フェルミン・ロペス、アレックス・バエナ（Alex Baena）、アレイクス・ガルシア（Aleix Garcia）
■フォワード（FW）
アルバロ・モラタ（Alvaro Morata）、ホセル（Joselu）、ニコ・ウィリアムス（Nico Williams）、ダニ・オルモ（Dani Olmo）、ラミネ・ヤマル、フェラン・トーレス（Ferran Torres）、ミケル・オヤルサバル（Mikel Oyarzabal）、アヨセ・ペレス
【翻訳編集】AFPBB News
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