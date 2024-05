カミーユ・コッタンがカンヌ国際映画祭のレッドカーペットで纏ったドレスのサヴォワールフェール

2024年5月23日に行われたカンヌ国際映画祭のレッドカーペットにカミーユ・コッタンが登場。 マリア・グラツィア・キウリによるシルクのホワイトドレスを纏いました。Courtesy of DIORカミーユ・コッタンは、オフホワイト&パールグレーのマイクロチューブの刺繍を全体にあしらったホワイトのシルクドレスを着用。ドレスの刺繍には880時間が費やされており、同様のビーズで作られた小さなタッセルの先には細かいパールが散りばめられ、ノーブルな印象を与えます。

©Sophie Carre/Courtesy of DIOR©Sophie Carre/Courtesy of DIORネックラインは細かいパールでさらに強調され、ゴールドのスピニング・トップもあしらわれており、首元にさらなる輝きをもたらします。メイクアップはディオール ビューティー。©Sophie Carre/Courtesy of DIOR©Sophie Carre/Courtesy of DIOR©Sophie Carre/Courtesy of DIOR