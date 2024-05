岩橋玄樹プロデュース｢TwO hundRED｣から、“花”がテーマの新コレクションが登場♡

岩橋玄樹さんがプロデュースするジェンダーレスアクセサリーブランド「TwO hundRED(トゥーハンドレッド)」から、“花”をテーマにした新コレクション『Flowers of love to all Fairies』を本日より先行発売いたします。先行期間に購入すると、ステッカーやポーチなどのプレゼントがあるので、ファンの方や気になる方はぜひ先行期間にご購入くださいね。

“花”がテーマの新作コレクション

ファンネームである“Fairy”が含まれる今回のコレクション「Flowers of love to all Fairies」は、“花”をテーマに、岩橋さんの土台となる特別なモチーフやカラーが主役。

岩橋さんの愛と思いが込められたこのコレクションは、前作に引き続きアレルギーフリー素材を使った、肌にやさしいアクセサリーとなっています。

岩橋さんのスケッチからデザインした、花がモチーフの「PINK GOLD FLOWER」は、ピンクゴールドカラーのピアス/イヤリング・リング・ネックレスをラインアップ。

岩橋さんのイメージカラー・ピンクが入ったピンクゴールドカラーを採用し、たくさんの「ピンクゴールドカラーのアクセサリーを作ってほしい」という声に応えました。

花の中心には、ストーンで埋め尽くしたハートモチーフをセット。シンプルでありながら、かわいさと上品さを両立したデザインです。

そして、シンプルなピアス/イヤリング・ブレスレット・ネックレスに、4つのモチーフチャームを付け替えて楽しめるアクセサリーも登場。

4つのチャームは、Angel’s wing With Heart・Pink Heart・Birthday Flower Freesia・Birthstone Turquoise Starからなり、すべて、岩橋さんの土台となる特別なモチーフです。

大人気ナイトブラ「PGブラ」に新色「アプリコット」が数量限定で登場♪

【TwO hundRED】チャーム紹介

Pink Heart(Gold/Silver)

サインするときに必ず描く、岩橋さんのトレードモチーフであるハートを、イメージカラーのピンクで表現。前回のコレクションのひび割れたハートのデザインではなく、今回はそのハートがつながったシンプルなデザインに。ぷっくりとしたかわいらしさを演出します。

Angel’s wing With Heart(Gold/Silver)

ファンネームである“Fairy”を象徴する、天使を意味するチャーム。真ん中のハートにはストーンをセットしています。「いつも応援してくださる方々にハート(愛)が届いてほしい」という思いからデザインした、お守りのように身につけられる、岩橋さんとファンとのつながりを感じられる特別なチャームです。

Birthday Flower Freesia(Gold/Silver)

岩橋さんの誕生日花であるフリージアのチャーム。今回のテーマの“花”でもあり、花言葉には「感謝・友情・期待・純潔」という意味があります。今回のコレクションで、岩橋さんが特にお気に入りだと語るチャームです。

Birthstone Turquoise Star(Gold/Silver)

岩橋さんの誕生石である、ターコイズをイメージしたターコイズブルーのストーンと、自身を“ポップスター”と表現する岩橋さんがえらんだスターモチーフのチャーム。岩橋さん自身を表現したチャームとなっています。

商品概要

商品価格:5,500円(税込)~

商品種類:ピアス/イヤリング/リング/ネックレス×2種/ブレスレット/チャーム×4種

カラー:ゴールド/シルバー/ピンクゴールド

素材:サージカルステンレス

販売スケジュール

先行販売期間:2024年5月28日(火)~6月5日(水)

一般発売日・ポップアップストア開催予定:2024月8月

先行販売特典

①先行期間にお買い上げの方全員に、ブランドのオリジナルステッカーをプレゼント。

②先行期間にFairy Complete Setの商品をお買い上げの方全員に、岩橋さんの直筆(プリント)メッセージ・サイン入りブックレットと、ブランドロゴ入りアクセサリーポーチをプレゼント。

③先行期間中に♡LIMITED♡のセット商品をお買い上げの方全員に、ブランドロゴ入りアクセサリーポーチをプレゼント。

④先行期間にお買い上げの方の中から抽選で5名に、岩橋さんのサイン入りチェキをプレゼント。

ファンの方は必見のコレクション

岩橋さんプロデュース「TwO hundRED」の新作コレクションを紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

“花”をテーマに、ファンへの愛や思いが込められたすてきなジュエリーとなっています。

公式サイトでは、新作コレクションのイメージ動画やロングインタビューといった、ここでしか聞けないスペシャルな内容を公開しているので、こちらもあわせてチェックしてみてくださいね。