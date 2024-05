【X年後の関係者たち ~あのムーブメントの舞台裏~:セガサターンと次世代ゲーム機編(再)】6月3日23時 放送予定

BS/BS-TBSにて放送されているトークバラエティ番組「X年後の関係者たち ~あのムーブメントの舞台裏~」にて、「セガサターンと次世代ゲーム機編」が6月3日23時より再放送される。

「X年後の関係者たち ~あのムーブメントの舞台裏~」は、お笑い芸人コンビ・メイプル超合金のカズレーザーさんがMCを務めるトークバラエティ番組。⼀⼤ブームを巻き起こしたベストセラー商品や社会現象となったプロジェクトに携わった関係者たちをゲストに招き、⼤ヒットとなるその過程でいったい何があったのかを振り返る。

6月3日の放送回は、2022年3月に放送された「セガサターンと次世代ゲーム機編」の再放送となる。1994年の家庭用ゲーム市場は任天堂の「スーパーファミコン」一強時代。その牙城を打ち崩すべく、SEGAの「セガサターン」躍進を支えた関係者たちによって、開発の裏側・ゲーム界の覇権を懸けた戦いの裏側が語られる。

□「X年後の関係者たち ~あのムーブメントの舞台裏~」のページ

Copyright (C) BS-TBS, INC. All rights reserved.