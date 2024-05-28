【大雨警報】香川県・高松市、土庄町、直島町、宇多津町に発表
気象台は、午後0時33分に、大雨警報（土砂災害）を高松市、土庄町、直島町、宇多津町に発表しました。また洪水警報を坂出市に発表しました。
【写真を見る】【大雨警報】香川県・高松市、土庄町、直島町、宇多津町に発表
香川県では、28日夕方まで土砂災害に、28日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■高松市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
■丸亀市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
28日昼過ぎに警戒
■坂出市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎに警戒
■善通寺市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
28日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
28日昼過ぎに警戒
■観音寺市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
28日昼過ぎに警戒
■三豊市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
28日昼過ぎに警戒
■土庄町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
■直島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
■宇多津町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
■綾川町
□洪水警報
28日昼過ぎに警戒
■琴平町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
28日昼過ぎに警戒
■多度津町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
28日昼過ぎに警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
28日昼過ぎに警戒
■まんのう町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
28日昼過ぎに警戒