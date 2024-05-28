『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』第3弾アーティスト発表！UVERworld、DISH//、菅田将暉ら計23組
■発表済み出演アーティストの出演日も解禁！
8月16日・17日に、北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催される『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』の出演アーティスト第3弾が明らかとなった。
今回あらたに出演発表されたアーティストは、4回目の出演となるUVERworldや、奥田民生(弾き語り)、the pillows、ゴスペラーズ、Saucy Dogなどの合計23組。
なお、菅田将暉、森山直太朗、DISH//は、RSR初出演となる。
すでに出演発表しているアーティストたちの、出演日も決定。詳しくは、公式サイトをチェックしよう。
『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』第3弾出演アーティスト
【8/16（金）】
UVERworld
syrup16g
DISH//
ハンブレッダーズ
森山直太朗
RIZE
WurtS （for CAMPERS）
【8/17（土）】
奥田民生(弾き語り)
Omoinotake
小山田壮平(band set)
Kroi
Cody・Lee(李)
ゴスペラーズ
Saucy Dog
SHANK
菅田将暉
XIIX
Bialystocks
Billyrrom
the pillows
フレデリック
Hedigan’s
ReN
イベント情報
『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』
08/16（金）北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外ステージ
08/17（土）北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外ステージ
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO OFFICIAL SITE
https://rsr.wess.co.jp