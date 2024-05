女子ゴルフの吉田優利(24=エプソン)が28日までに自身のインスタグラムを更新。渋野日向子(25=サントリー)に誕生日を祝福される様子を披露し、感謝を記した。

4月に24歳の誕生日を迎えた吉田は渋野がバースデーケーキを手に吉田の元を訪れ祝福する動画をアップ。

「We are always full of energy(私たちはいつも元気いっぱいです)Practice makes perfect(練習は完璧を作る) ひなこさんいつもありがとうございます」と感謝を記した。

またケーキを食べる自身と渋野の2ショットや、ゴルフウエア姿で抱き合うショット、飲食店での2ショットなど、仲の良さそうな2ショットを次々と投稿した。