【AmazonアプリストアのAmazonポイント】5月28日より提供開始

Amazonは5月28日、Amazonアプリストアにおいて「Amazonポイント」の提供を開始した。

Amazonアプリストアでは、本日5月28日より対象アプリのアプリ内課金を行なうと、課金額2%相当のAmazonポイントを付与。期間限定のキャンペーンなども活用すると、よりお得にポイントを獲得できるとしている。また、獲得したポイントはAmazonアプリストアだけではなく、通販サイト「Amazon」でのお買い物にも利用できる。

なお、AmazonアプリストアはFireタブレットやFire TVシリーズ、Android搭載のスマートフォン・タブレットで利用可能。動画のサブスクリプションサービスを含む定期購読の申し込みや、有料アプリの購入は対象外となっているため注意が必要となる。

□「Amazonポイント」のページ

(C) 1996-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates