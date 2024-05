Microsoftはこのたび、Visual Studio Code(以下、VS Code)向けの新しいAIツールキット「AI Toolkit for Visual Studio Code」をリリースした。これはローカル環境でAIモデルの開発やデプロイ、AIモデルを使用するアプリケーションの開発などをサポートするツールで、VS Code向けの拡張機能として提供され、Visual Studio Marketplaceより無償でダウンロードできる。

Announcing the AI Toolkit for Visual Studio CodeAI Toolkit for Visual Studio Code○ローカルでの実行に最適化された最新のAIモデルを試せるAI Toolkit for VS Codeは、2023年11月にリリースされた「Windows AI Studio」の進化版という位置づけで公開された。Windows AI Studioは、WindowsローカルでAIモデルの開発やデプロイを行うプロセスを簡素化するVS Code拡張機能だった。AI Toolkit for VS Codeはこの対象範囲をクロスプラットフォームに拡張し、付属のAIモデル カタログから、各OSのCPU/GPUに最適化されたAIモデルをダウンロードして試せるようになっている。>AI Toolkit for VS Codeで提供される主な機能は以下の通り。「Azure AI Studio」と「Hugging Face」から厳選された最新のAIモデル カタログWindowsおよびLinuxに最適化されたAIモデルをカタログからダウンロードして実行できる(macOSも追加予定)REST APIを使用してアプリケーションでAIモデルをテストできるプレイグラウンドAIモデルをローカルまたはクラウドの仮想マシン上で微調整するガイド付きチュートリアルAIモデルとプロンプトの評価のための分析情報の提供クラウドおよびローカルアプリケーションへのAI機能のデプロイツール具体的な使い方は、次のサポートページにまとめられている。Visual Studio Code 用の AI Toolkit の概要 | Microsoft Learn○AI Toolkit for VS Codeの入手方法AI Toolkit for VS Codeは、Visual Studio MarketplaceからVS Codeにインストールして使用できる。AI Toolkit for VS Code - Visual Studio Marketplaceソースコードは次のGitHubリポジトリで公開されているため、こちらからダウンロードしてVS Codeに追加することもできる。GitHub - microsoft/vscode-ai-toolkit