TM NETWORKデビュー40周年を記念し、アルバム「RHYTHM RED」「EXPO」が2枚組レコード・完全生産限定盤として発売されることが決まった。発売は8月21日で、価格はそれぞれ5,940円。

今回初のアナログ化となる「RHYTHM RED」「EXPO」は、1990年代の“TMNプロジェクト”期に発表されたアルバム。

自らを鼓舞するようにハードロックやプログレッシブ色を前面に打ち出し、さらなるオリジナリティの活性化を図った「RHYTHM RED」、そして楽曲の一つ一つにパビリオン=展示会とジャケットに宇宙のイメージを持たせた「EXPO」と、2タイトル共に多彩な表現の幅を広げTM NETWORKを語るうえで欠くことが出来ない名盤となっている。

「RHYTHM RED」

【仕様】

アナログ2枚組(DISC-1:黒盤、DISC-2:不透明赤盤)、33 1/3RPM

発売日:2024年8月21日

品番:MHJL-350~351

価格:5,940円

【収録内容】

<DISC-1>

Side-A

01:TIME TO COUNT DOWN

02:69/99

03:RHYTHM RED BEAT BLACK

Side-B

01:GOOD MORNING YESTERDAY

02:SECRET RHYTHM

03:WORLD'S END

<DISC-2>

Side-C

01:BURNIN' STREET

02:REASONLESS

03:TENDER IS THE NIGHT

Side-D

01:LOOKING AT YOU

02:THE POINT OF LOVERS' NIGHT

「EXPO」

【仕様】

アナログ2枚組((DISC-1、DISC-2:不透明白盤)、33 1/3RPM

発売日:2024年8月21日

品番:MHJL-352~353

価格:5,940円

【収録内容】

<DISC-1>

Side-A

01:EXPO

02:We Love The Earth (Ooh, Ah, Ah, Mix)

03:LOVE TRAIN

Side-B

01:Just Like Paradise

02:Jean Was Lonely

03:Crazy For You

<DISC-2>

Side-C

01:月の河/I Hate Folk

02:あの夏を忘れない

03:大地の物語

Side-D

01:月はピアノに誘われて

02:Tomorrow Made New

03:Think Of Earth