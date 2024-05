【Amazonコイン残高払い戻し】受付期間:5月28日~8月28日23時59分

Amazonは、「Amazonコイン」のサービス終了に伴う残高の払い戻しについて詳細を公開した。払い戻し希望者は8月28日23時59分までの間にAmazonカスタマーサービスへ連絡が必要となる。

「Amazonコイン」は「Amazonアプリストア」で使用できるサービス。新しい特典プログラムへ移行するために、5月27日付けでサービスを終了した。

「Amazonコイン」のサービス終了に伴い、未使用のAmazonコインの払い戻しを実施。対象となるユーザーには、払戻手続について記載したメール「[重要なお知らせ] 日本におけるAmazonアプリストアコインの払戻手続について」が別途送信される。払い戻しの際には受け取り用の銀行口座情報の入力が必要となる。残高は、8月28日23時59分以降は払い戻し対象の対象から外れる。

詳細はAmaozn「2024年5月27日付で、日本ではAmazonコインをご使用いただけなくなりました」から確認できる。

