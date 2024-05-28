■映画『かくしごと』



2024年6月7日(金)公開▼出演中須翔真 佐津川愛美 酒向 芳木竜麻生 和田聰宏 丸山智己 河井青葉安藤政信 ／ 奥田瑛二脚本・監督：関根光才原作：北國浩二「噓」(PHP文芸文庫刊)音楽：Aska Matsumiya主題歌：羊文学「tears」F.C.L.S.(Sony Music Labels Inc.)エグゼクティブプロデューサー：松岡雄浩 津嶋敬介 小西啓介企画・プロデュース：河野美里プロデューサー：服部保彦 石川真吾 櫻田惇平アソシエイトプロデューサー：青木真代撮影：上野千蔵 照明：西田まさちお 録音：西條博介 美術：宮守由衣 装飾：野村哲也 衣裳：立花文乃 ヘアメイク：那須野詞 編集：本田吉孝 音響効果：渋谷圭介 助監督：亀谷英司制作担当：入江広明ラインプロデューサー：渡辺修企画・制作：ホリプロ配給：ハピネットファントム・スタジオ©2024「かくしごと」製作委員会文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)独立行政法人日本芸術文化振興会公式サイト：happinet-phantom.com/kakushigoto公式X：＠kakushigotofilm