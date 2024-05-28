羊文学「tears」× 杏主演映画『かくしごと』、スペシャルコラボ映像公開
杏主演映画『かくしごと』が6月7日に公開される。同映画の主題歌を務めるのが羊文学の「tears」だ。関根光才脚本・監督による映画と呼応して、書き下ろし主題歌「tears」の美しい歌詞を堪能できるスペシャルコラボ映像が公開となった。
◆羊文学 動画 / 画像
スペシャルコラボ映像に加えて、映画『かくしごと』に関する羊文学のコメントも公開されている。
■楽曲「tears」
配信リンク：https://fcls.lnk.to/tears
■映画『かくしごと』
▼出演
杏
中須翔真 佐津川愛美 酒向 芳
木竜麻生 和田聰宏 丸山智己 河井青葉
安藤政信 ／ 奥田瑛二
脚本・監督：関根光才
原作：北國浩二「噓」(PHP文芸文庫刊)
音楽：Aska Matsumiya
主題歌：羊文学「tears」F.C.L.S.(Sony Music Labels Inc.)
エグゼクティブプロデューサー：松岡雄浩 津嶋敬介 小西啓介
企画・プロデュース：河野美里
プロデューサー：服部保彦 石川真吾 櫻田惇平
アソシエイトプロデューサー：青木真代
撮影：上野千蔵 照明：西田まさちお 録音：西條博介 美術：宮守由衣 装飾：野村哲也 衣裳：立花文乃 ヘアメイク：那須野詞 編集：本田吉孝 音響効果：渋谷圭介 助監督：亀谷英司
制作担当：入江広明
ラインプロデューサー：渡辺修
企画・制作：ホリプロ
配給：ハピネットファントム・スタジオ
©2024「かくしごと」製作委員会
文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)独立行政法人日本芸術文化振興会
公式サイト：happinet-phantom.com/kakushigoto
公式X：＠kakushigotofilm
■＜羊文学 Tour 2024＞ ※タイトルは後日発表
09月02日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama
09月05日(木) 愛知・Zepp Nagoya
09月06日(金) 大阪・Zepp Namba
09月08日(日) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
09月13日(金) 北海道・Zepp Sappro
09月20日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
09月21日(土) 熊本・KUMAMOTO B.9V1
09月23日(祝/月) 香川・festhalle
09月27日(金) 石川・EIGHT HALL
09月29日(日) 新潟・NIIGATA LOTS
10月02日(水) 東京・TOKYO GARDEN THEATER
▼チケット
1階スタンディング：￥6,000(1D別/税込)
2階指定：￥6,500(1D別/税込)
※TOKYO GARDEN THEATER公演：全席指定：￥6,800(税込)
■＜羊文学 Hitsujibungaku ASIA TOUR 2024＞
7月04日(木) クアラルンプール
7月06日(土) マニラ
7月08日(月) 香港
※会場やチケット発売情報等は後日改めて
■ライブ映像作品(Blu-ray・DVD)／アナログ盤ライブアルバム『横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 “III”」』
※タイトルや収録楽曲など後日改めて発表
【映像作品(Blu-ray / DVD)】￥5,500+tax
【アナログ盤(ブラックヴァイナル2枚組予定)】￥6,000+tax
【デラックスエディション(LP(2枚組)＋Blu-ray(DVD)+特典)】￥14,000+tax
・アナログ盤の予約： https://fcls.lnk.to/dksTRl
・映像作品の予約：https://fcls.lnk.to/Wixxsj
・デラックスエディションの予約：https://fcls.lnk.to/KpGPZD
※各チェーン、商品カートが上がり次第の受付開始
関連リンク
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