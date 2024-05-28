【SILENT HILL Transmission】
5月31日8時(JST)より配信予定

　サイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズの情報番組「SILENT HILL Transmission」が5月31日8時(JST)より配信される。

　この番組では、ゲームや映画のほか、グッズなどの最新情報も紹介されるという。詳細や配信URLなどは続報をお待ちいただきたい。