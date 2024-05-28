「SILENT HILL」シリーズの最新情報を紹介する「SILENT HILL Transmission」が5月31日8時より配信決定
【SILENT HILL Transmission】
5月31日8時(JST)より配信予定
5月31日8時(JST)より配信予定
サイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズの情報番組「SILENT HILL Transmission」が5月31日8時(JST)より配信される。
この番組では、ゲームや映画のほか、グッズなどの最新情報も紹介されるという。詳細や配信URLなどは続報をお待ちいただきたい。
「SILENT HILL」シリーズの情報をお伝えする番組「SILENT HILL Transmission」を5月31日(金) 8:00(JST)に配信します。- SILENT HILL (@silenthill_jp) May 27, 2024
ゲームや映画、グッズ等の最新情報をお届けする予定です。
配信URLは後日アナウンスしますのでお待ちください。
また本番組はどなたでもミラー配信いただけます。#SILENTHILL pic.twitter.com/saHT6fakX8