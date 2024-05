リッチー・サンボラは度々、ボン・ジョヴィへの復帰を望む発言をしているが、フロントマンのジョン・ボン・ジョヴィは、それに関しリッチーから納得がいく提案はなされていないと考えているそうだ。リッチーがボン・ジョヴィを脱退してから11年が経つが、ジョンはいまだ、当時のリッチーの言動が解せないという。彼は、『Classic Rock』誌最新号のインタビューで、リッチーの脱退についてこう語っている。「ショックだった。誰も予測していなかった。誰も、そんなことが起きる気配を感じていなかった。僕は前日に彼と話していたんだ。よく覚えてる。2013年のイースター・サンデーだった。車でリンカーン・トンネルを走っているとき、彼と話した。僕は当時、ニューヨークに住んでいたからね」

“I’ve spoken to him twice in the last 11 years”: Jon Bon Jovi shuts down talk of a reunion with Richie Sambora https://t.co/FAZ6Db68sa