日本バスケットボール協会は２８日、女子日本代表のパリ五輪に向けた第３次合宿（５月２８日〜６月８日）に参加するメンバー１８人を発表した。

２月のパリ五輪世界最終予選を勝ち抜いたメンバーを中心に、２１年東京五輪銀メダルでアシスト女王の町田瑠唯（富士通）、同五輪代表の宮沢夕貴（富士通）、同五輪代表で、豪州リーグでプレーしてきたオコエ桃仁花らが入った。

４月下旬に発表された候補メンバー２３人からは５人が外れた。最終的に、五輪には１２人が出場する。

今後、女子日本代表は、６月５、７日に、中国と強化試合（中国・安西市）を実施。国内でも、６月２０、２１日にオーストラリアと強化試合（北海きたえーる）、７月４、６日にニュージーランドと強化試合（有明アリーナ）を行う。

世界ランク９位の日本は、パリ五輪１次リーグでＣ組に入り、世界１位の米国、同６位のベルギー、同１９位のドイツと戦う。

▽第３次合宿メンバー

【ＰＧ】

吉田亜沙美（アイシン）

町田瑠唯（富士通）

本橋菜子（東京羽田）

宮崎早織（ＥＮＥＯＳ）

山本麻衣（トヨタ自動車）

【ＳＧ】

川井麻衣（トヨタ自動車）

梅木千夏（トヨタ自動車）

平下愛佳（トヨタ自動車）

【ＳＦ】

林咲希（富士通）

内尾聡菜（富士通）

東藤なな子（トヨタ紡織）

【ＰＦ】

宮澤夕貴（富士通）

馬瓜エブリン（デンソー）

赤穂ひまわり（デンソー）

馬瓜ステファニー（サラゴサ）

オコエ桃仁花（日本協会）

野口さくら（アイシン）

【Ｃ】

高田真希（デンソー）