バスケ女子、パリ五輪第３次合宿に町田瑠唯、宮沢夕貴、馬瓜姉妹、オコエ桃仁花ら１８人 ６月上旬に強豪・中国と強化試合
日本バスケットボール協会は２８日、女子日本代表のパリ五輪に向けた第３次合宿（５月２８日〜６月８日）に参加するメンバー１８人を発表した。
２月のパリ五輪世界最終予選を勝ち抜いたメンバーを中心に、２１年東京五輪銀メダルでアシスト女王の町田瑠唯（富士通）、同五輪代表の宮沢夕貴（富士通）、同五輪代表で、豪州リーグでプレーしてきたオコエ桃仁花らが入った。
４月下旬に発表された候補メンバー２３人からは５人が外れた。最終的に、五輪には１２人が出場する。
今後、女子日本代表は、６月５、７日に、中国と強化試合（中国・安西市）を実施。国内でも、６月２０、２１日にオーストラリアと強化試合（北海きたえーる）、７月４、６日にニュージーランドと強化試合（有明アリーナ）を行う。
世界ランク９位の日本は、パリ五輪１次リーグでＣ組に入り、世界１位の米国、同６位のベルギー、同１９位のドイツと戦う。
▽第３次合宿メンバー
【ＰＧ】
吉田亜沙美（アイシン）
町田瑠唯（富士通）
本橋菜子（東京羽田）
宮崎早織（ＥＮＥＯＳ）
山本麻衣（トヨタ自動車）
【ＳＧ】
川井麻衣（トヨタ自動車）
梅木千夏（トヨタ自動車）
平下愛佳（トヨタ自動車）
【ＳＦ】
林咲希（富士通）
内尾聡菜（富士通）
東藤なな子（トヨタ紡織）
【ＰＦ】
宮澤夕貴（富士通）
馬瓜エブリン（デンソー）
赤穂ひまわり（デンソー）
馬瓜ステファニー（サラゴサ）
オコエ桃仁花（日本協会）
野口さくら（アイシン）
【Ｃ】
高田真希（デンソー）