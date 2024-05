【「ダンダダン」:第154話「頭間雲児2」】5月28日 公開

集英社は、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「ダンダダン」の第154話を5月28日に公開した。

第154話「頭間雲児2」では、前回に引き続き、頭間雲児の過去が描かれている。

なお次回更新は6月4日を予定している。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.