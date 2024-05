【実食レポ】”ブラックモンブラン”とのコラボも！”スシローカフェ部”スイーツまとめ

2017年発足の”スシローカフェ部”がリニューアル!

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、”NEW カフェ部”が誕生しました。

2024年5月29日より期間限定で登場する”ブラックモンブラン”とのコラボスイーツとあわせて紹介していきます。

”スシローカフェ部”スイーツまとめ

回転寿司を展開する「スシロー」では、2017年に“スシローカフェ部”を発足させ、おすしを食べた後でも美味しく食べられるスイーツの開発に注力してきました。

“スシローカフェ部”が新コンセプト「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」を発表しリニューアル。

新コンセブトのもと登場する第一弾のスイーツとして、竹下製菓とコラボレーションした「ザックザク!ブラックモンブランパフェ」が登場します。

今回は、そんな「ザックザク!ブラックモンブランパフェ」にくわえ、“スシローカフェ部”自慢の定番スイーツを全種紹介していきます。

”NEWカフェ部”第一弾商品

ザックザク!ブラックモンブランパフェ

価格:330円(税込)

販売期間:2024年5月29日(水)〜

※販売予定総数148万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※一部店舗では、340円(税込)、360円(税込)での提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

※一部店舗では山型カップの形状が異なります。

九州で愛されて55年、佐賀のソウルアイス「ブラックモンブラン」とのコラボパフェが登場!

アルプス山脈の最高峰モンブランが印象的な「ブラックモンブラン」のパッケージを模した特製のカップを山に見立ててパフェにかぶせてあります。

山開き(カップを外す)すると、「ブラックモンブラン」でおなじみのさっぱりとしたバニラアイスにチョコを混ぜ込んだ「チョコチップアイス」にチョコソースとクッキークランチがあらわれ、美味しいハーモニーを奏でます。

パフェの中からもクッキークランチが出てきて、ザックザクの食感がいつまでも楽しめます!

カップからくじが引けたり、遊び心たっぷりのコラボパフェになっています。

”スシローカフェ部”定番商品

ストロベリーバニラパフェ

価格:300円(税込)

販売日:2024年5月29日(水)〜

※一部店舗では、310円(税込)、330円(税込)での提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

いちごの香りと甘酸っぱさを満喫できるパフェが登場!

ストロベリーアイスに、甘酸っぱいいちごソースをトッピング。

北海道ミルクを使ったバニラアイス、まろやかでくちどけの良いバニラムースはいちごの甘酸っぱさと相性抜群です!

ストロベリーカラーのハートの焼き菓子もかわいらしく、見た目も味もいちご尽くしを楽しめる一品です。

カタラーナアイスブリュレ

価格:230円(税込)

※一部店舗では、240円(税込)、260円(税込)での提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

2014年に登場したスシロー定番の本格イタリアンデザート。

北海道産クリームやバニラビーンズ等を加えたカスタードは濃厚で、ほろ苦いカラメルとの相性抜群!

注文が入ってから店内でひとつひとつ丁寧にキャラメリゼするのでパリッとした食感を楽しむことができます。

北海道ミルクレープメルバ

価格:260円(税込)

※一部店舗では、270円(税込)、290円(税込)での提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

スシローで人気の北海道ミルクレープに、フローズンいちご、アイス、ホイップクリームを盛りつけた満足感たっぷりのデザート。

ミルクレープは銅釜で丹念に炊き上げた自家製のカスタードクリームに、北海道産のクリームなどをたっぷりと使用しています。

食後はもちろん、カフェタイムにもおすすめです。

北海道ミルククリームのアイスエクレア

価格:150円(税込)

販売日:2024年5月29日(水)〜

※一部店舗では、160円(税込)、180円(税込)での提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

夏の季節にぴったりのひんやりしたアイスエクレアが新登場。

北海道産クリームと練乳を使ったクリームをつめて、さらにチョココーティングをしたアイスエクレアです。

おすしを食べた後にちょっとだけ食べたい方にもぴったりのミニサイズです。

ショコラケーキリッチ

価格:230円(税込)

※一部店舗では、240円(税込)、260円(税込)での提供となります。

チョコレートをたっぷりと使用したチョコづくしなリッチなケーキ。

生地には2種のココアを配合。

さらに、生地の間にはコクのある風味が特長でくちどけのよいチョコを1枚1枚でサンドしています。

ミルクチョコとココアをたっぷりとトッピングしたケーキは、食べるたびにチョコの風味が広がり、チョコ好きも納得の仕上がりに!

登場からわずか10か月で250万食以上を販売したスシローカフェ部こだわりのスイーツです。

北海道ミルクレープ

価格:230円(税込)

※一部店舗では、240円(税込)、260円(税込)での提供となります。

北海道産のクリームや牛乳をたっぷりと使用したこだわりのミルクレープ。

ミルクレープの生地には、北海道産の牛乳と小麦粉を使用し、薄くしっとりと焼き上げています。

こだわりの生地の間には、北海道産クリームと、銅釜で丹念に炊き上げた特製のカスタードクリームを合わせた、ミルク感たっぷりのクリームを贅沢にサンドしています。

お持ち帰りもできる人気のスイーツです。

京都峯嵐堂のわらびもち

価格:150円(税込)

※一部店舗では、160円(税込)、180円(税込)での提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

京都嵐山に本店を構える、京都嵐堂のわらびもちを全国のスシローで!

銅釜を使用し、均一に熱を加える創業当時からの変わらぬ製法で作られたわらびもち。

スシローの店舗で湯煎し、切り付けることで出来立てのわらびもちを再現しています。

さらに、提供直前にきな粉をまぶし、香り豊かな大豆の風味と甘さを堪能できます。

大学いも

価格:130円(税込)

※一部店舗では、140円(税込)、160円(税込)での提供となります。

20年以上変わらない、スシローこだわりの定番スイーツ。

さつまいもは、飴と絡めた時にちょうど良い甘さになるように、あえて糖度が低めの鳴門金時を厳選しています。

食べやすいようにスティック型に切った鳴門金時を、職人が手作業で飴を和えることで、飴が均等に合わさり、外はパリっと、中はホクホクとした食感に仕上がります。

わらび餅と大学芋のどっちも盛り

価格:230円(税込)

※一部店舗では、240円(税込)、260円(税込)での提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

わらび餅と大学芋、どっちも食べたいかたにおすすめ!

2つのおいしさを楽しめる欲張りスイーツです。

フローズンマンゴー

価格:150円(税込)

※一部店舗では、160円(税込)、180円(税込)での提供となります。

※お持ち帰り対象外です。

ひんやり冷たく、甘酸っぱいフローズンマンゴー。

お口の中でとろける、アイス感覚でいただけるデザートです。

“スシローカフェ部”とは

2017年に発足した“スシローカフェ部”。

今回、美味しさへのこだわりはそのままに「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」という新たなコンセプトを発表!

“スシローカフェ部”の強みは、一流ホテル・スイーツ専門店で腕を磨いたパティシエがプロの目線でスイーツを開発していること。

現在は3名の専属パティシエが所属し、毎週のように新商品を開発・提案、毎月新商品が登場しています。

毎月のようにこだわりのスイーツと巡り合うことができる、まさに「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」が体験できる“スシローカフェ部”が誕生します!

3名の専属パティシエが開発したこだわりスイーツがいっぱい!

お寿司を楽しんだあとのデザートとしてはもちろん、カフェタイムにもぴったりです。

NEW”スシローカフェ部”のスイーツは、2024年5月29日より提供スタートです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】”ブラックモンブラン”とのコラボも!”スシローカフェ部”スイーツまとめ appeared first on Dtimes.