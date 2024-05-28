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気象台は、午前10時50分に、大雨警報（浸水害）を宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、木津川市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】京都府・宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市などに発表

南部では、28日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■宇治市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■亀岡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■城陽市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■向日市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■長岡京市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■八幡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■木津川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm