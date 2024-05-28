【大雨警報】京都府・宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市などに発表
気象台は、午前10時50分に、大雨警報（浸水害）を宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、木津川市に発表しました。
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南部では、28日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■宇治市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■城陽市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■向日市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■長岡京市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■八幡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■木津川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm