アストン・ヴィラ、エメリ監督との契約を2029年まで延長！…就任2季目はCL出場権獲得

アストン・ヴィラは27日、ウナイ・エメリ監督との契約を2029年6月末まで延長したことを発表した。スペイン出身で現在52歳のエメリ監督は2004年の現役引退後に指導者へ転身し、古巣ロルカ・デポルティーバCFの指揮官に就任。その後はアルメリアやバレンシア、スパルタク・モスクワを率い、2013年1月から約3シーズン半に渡って指揮したセビージャでは史上初のヨーロッパリーグ(EL)3連覇という偉業を成し遂げた。

Unai Emery: "We are really excited to continue this journey with no limits to our dreams." ✨



