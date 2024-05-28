【大雨警報】愛媛県・松山市、八幡浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市などに発表
気象台は、午前10時7分に、大雨警報（土砂災害）を松山市、八幡浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、砥部町、内子町に発表しました。
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愛媛県では、28日夕方まで土砂災害に警戒してください。中予、南予では、28日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■宇和島市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
■八幡浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
■西条市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■大洲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
■伊予市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■四国中央市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■西予市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
■東温市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■上島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■松前町
□洪水警報
28日昼過ぎにかけて警戒
■砥部町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■内子町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
■愛南町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
□洪水警報
28日昼過ぎにかけて警戒