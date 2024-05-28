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気象台は、午前10時7分に、大雨警報（土砂災害）を松山市、八幡浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、砥部町、内子町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】愛媛県・松山市、八幡浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市などに発表

愛媛県では、28日夕方まで土砂災害に警戒してください。中予、南予では、28日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■今治市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■宇和島市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

■八幡浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

■西条市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■大洲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

■伊予市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■四国中央市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■西予市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒

■東温市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■上島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■松前町
□洪水警報
　28日昼過ぎにかけて警戒

■砥部町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■内子町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒

■愛南町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒

□洪水警報
　28日昼過ぎにかけて警戒