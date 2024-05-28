ÃæÆü¡¢OBÀï¤Ë¾¾ËÜ¹¬¹Ô»á¡¢ÅÄÈø°Â»Ö»á¡¢ÎëÌÚ¹§À¯»á¡¢Ê¿Ìî¸¬»á¡¢±§Ìî¾¡»á¤é¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡ª
¡¡ÃæÆü¤Ï27Æü¡¢7·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºOBÀï¡ÖÃæÆü¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁÏ´©70¼þÇ¯µÇ°¡¡DRAGONS CLASSIC LEGEND GAME2024¡×¤Ë¾¾ËÜ¹¬¹Ô»á¡¢ÅÄÈø°Â»Ö»á¡¢ÎëÌÚ¹§À¯»á¡¢Ê¿Ìî¸¬»á¡¢±§Ìî¾¡»á¤é10Ì¾¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢5·î31Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00¤«¤é°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£Boo-Woo¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Á¥±¡¢ÃæÆü¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¥×¥é¥¹¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢Åù¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¢£ÄÉ²Ã½Ð¾ìÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡¦¾¾ËÜ¹¬¹Ô¤µ¤ó
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÈÂÎ·Á¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°úÂà¸å¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìîµå¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢·Ú¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÀÎ¤Î¤è¤¦¤ËÊÉÅö¤Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦ÅÄÈø°Â»Ö¤µ¤ó
¡Ö82Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ëµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦ÎëÌÚ¹§À¯¤µ¤ó
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¡¢¤³¤Î¹¤¤¥É¡¼¥àµå¾ì¤ÇÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÏÊá¼ê¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤«¤¬¡¢¤Þ¤º¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤ÏÂ®µåÇÉÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÃÙ¤¤µå¤Ç¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦Ê¿Ìî¸¬¤µ¤ó
¡Öº£¤Ç¤âÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÁö¤Ã¤ÆÆùÎ¥¤ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤«¤é¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤°¤é¤¤¤ÏÂ³¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦±§Ìî¾¡¤µ¤ó
¡ÖºÇ¶á¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î²ó¿ô¤â¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤¿¤·¡¢±¿Æ°¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï²¿°ì¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²û¤«¤·¤¤Æ±Áë²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤±¤Ï¿´³Ý¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡Ë
Áí´ÆÆÄ¡§Ë¡¸µ±ÑÌÀ
´ÆÆÄ¡§¸¢Æ£Çî¡¡Ã«Âô·ò°ì
Áª¼ê¡§¾®¾¾Ã¤Íº¡¡»³ËÜ¾»¡Ê»³ËÜ¾»¹¡Ë¡¡»³粼Éð»Ê¡¡Ã«ÈË¸µ¿®¡¡º£Ãæ¿µÆó¡¡´äÀ¥¿Îµª¡¡Àî¾å·û¿¡¡Ê¡Î±¹§²ð¡¡¹ÓÌÚ²íÇî
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢5·î31Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00¤«¤é°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£Boo-Woo¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Á¥±¡¢ÃæÆü¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¥×¥é¥¹¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢Åù¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¦¾¾ËÜ¹¬¹Ô¤µ¤ó
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÈÂÎ·Á¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°úÂà¸å¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìîµå¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢·Ú¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÀÎ¤Î¤è¤¦¤ËÊÉÅö¤Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦ÅÄÈø°Â»Ö¤µ¤ó
¡Ö82Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ëµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦ÎëÌÚ¹§À¯¤µ¤ó
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¡¢¤³¤Î¹¤¤¥É¡¼¥àµå¾ì¤ÇÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÏÊá¼ê¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤«¤¬¡¢¤Þ¤º¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤ÏÂ®µåÇÉÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÃÙ¤¤µå¤Ç¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦Ê¿Ìî¸¬¤µ¤ó
¡Öº£¤Ç¤âÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÁö¤Ã¤ÆÆùÎ¥¤ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤«¤é¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤°¤é¤¤¤ÏÂ³¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦±§Ìî¾¡¤µ¤ó
¡ÖºÇ¶á¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î²ó¿ô¤â¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤¿¤·¡¢±¿Æ°¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï²¿°ì¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²û¤«¤·¤¤Æ±Áë²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤±¤Ï¿´³Ý¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡Ë
Áí´ÆÆÄ¡§Ë¡¸µ±ÑÌÀ
´ÆÆÄ¡§¸¢Æ£Çî¡¡Ã«Âô·ò°ì
Áª¼ê¡§¾®¾¾Ã¤Íº¡¡»³ËÜ¾»¡Ê»³ËÜ¾»¹¡Ë¡¡»³粼Éð»Ê¡¡Ã«ÈË¸µ¿®¡¡º£Ãæ¿µÆó¡¡´äÀ¥¿Îµª¡¡Àî¾å·û¿¡¡Ê¡Î±¹§²ð¡¡¹ÓÌÚ²íÇî