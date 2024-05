AKB48卒業後、グラビアアイドル、女優、タレントと幅広く活躍する平嶋夏海さんの電子写真集『アサ芸アイドル写真集 「平嶋夏海HAPPY BIRTHDAY !」』(徳間書店)が、平嶋さんの32歳の誕生日となる5月28日に発売された。 癒やしスマイルから大人の女性の雰囲気が漂う凛々しい流し目まで、彼女の魅力の一つである豊かな表情がたっぷりと詰まった、週刊アサヒ芸能編集部企画の本作。 衣装は4パターンあ

ログインして続きを読む

The post 平嶋夏海、オトナ可愛い魅力を多彩な水着姿で表現 デジタル写真集発売 first appeared on GirlsNews.