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気象台は、午前9時45分に、洪水警報を姫路市、明石市、加古川市、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、丹波市、加東市、多可町、稲美町、市川町、神河町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を赤穂市、加西市、宍粟市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】兵庫県・姫路市、明石市、加古川市、西脇市、三木市、小野市などに発表

南部では、28日昼過ぎから28日夕方まで土砂災害や河川の増水に、28日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■神戸市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■姫路市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■明石市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■西宮市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■芦屋市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■伊丹市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm

■相生市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■加古川市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■赤穂市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■西脇市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■宝塚市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■三木市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■川西市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■小野市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■三田市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■加西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■丹波篠山市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■丹波市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■宍粟市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■加東市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■たつの市
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■猪名川町
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■多可町
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■稲美町
□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■市川町
□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■神河町
□洪水警報【発表】
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■太子町
□大雨警報
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm