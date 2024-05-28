【洪水警報】兵庫県・姫路市、明石市、加古川市、西脇市、三木市、小野市などに発表
気象台は、午前9時45分に、洪水警報を姫路市、明石市、加古川市、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、丹波市、加東市、多可町、稲美町、市川町、神河町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を赤穂市、加西市、宍粟市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】兵庫県・姫路市、明石市、加古川市、西脇市、三木市、小野市などに発表
南部では、28日昼過ぎから28日夕方まで土砂災害や河川の増水に、28日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■神戸市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■明石市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■西宮市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■芦屋市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■伊丹市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
■相生市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■加古川市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■赤穂市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■西脇市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■宝塚市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■三木市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■川西市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■小野市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■三田市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■加西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■丹波篠山市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■丹波市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■宍粟市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■加東市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■たつの市
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■猪名川町
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■多可町
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■稲美町
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■市川町
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■神河町
□洪水警報【発表】
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■太子町
□大雨警報
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm