Elasticsearchはこのほど、「Invisible miners: unveiling GHOSTENGINE’s crypto mining operations - Elastic Security Labs」において、脆弱なドライバーを悪用してエンドポイント検出応答(EDR: Endpoint Detection and Response)を無効化し、暗号資産マイナーを展開するサイバー攻撃のキャンペーン「REF4578」を発見したとして、注意を喚起した。

Invisible miners: unveiling GHOSTENGINE’s crypto mining operations - Elastic Security Labs○侵害経路このキャンペーンは「Tiworker.exe」を被害者に実行させるところから始まる。Elasticsearchはこのファイルがどのようにして被害者に配布されたのかを明らかにしていない。このファイルを実行すると、画像ファイルに偽装したPowerShellスクリプト「get.png」がダウンロード、実行される。REF4578の侵害経路 引用:ElasticsearchPowerShellスクリプト「get.png」には次のような機能があるとされる。コマンド&コントロール( C2: Command and Control)サーバから追加のツール、モジュール、構成ファイルをダウンロード、実行する。C2サーバが使用できない場合に備えバックアップサーバを用意しており、それぞれHTTPまたはFTPを使用してダウンロードを試みるWindows Defenderを無効にするリモートサービスを有効にする複数のWindowsイベントチャネルを消去するC:ドライブに10MB以上の空き容量があることを確認する。空き容量がない場合は大きなファイルの削除を試みる。失敗すると十分なスペースのある別のドライブを探す永続性を確保するために、複数のタスクを追加するElasticsearchは主要な機能を持つ追加モジュールを「GHOSTENGINE」と名付けて分析している。GHOSTENGINEには、次のような機能があるとされる。Avastアンチルートキットドライバー「aswArPot.sys」の脆弱性を悪用し、エンドポイント検出応答(EDR: Endpoint Detection and Response)を終了させる(参考:「AvastとAVGのアンチウイルスソフトに重大な脆弱性、OS破壊の恐れも | TECH+(テックプラス)」)IObitのドライバー「iobitunlockers.sys」に存在する脆弱性を悪用し、セキュリティソリューションを削除する暗号通貨マイナー「XMRig」をダウンロードしてマイニングを開始する他にも追加モジュールとして「oci.dll」、「kill.png」、「backup.png」が実行される。これらには、追加の永続性確保、「get.png」の更新、エンドポイント検出応答(EDR)の継続的な検出と削除、バックドアの展開といった機能があるとされる。○影響と対策ElasticsearchはXMRigの構成ファイルを取得しており、暗号資産「Monero」のマイニングを実行していることを突き止めている。また、攻撃者のマイニングプールについて調査し、2024年1月から3月までに合計約60.70ドルの利益を得ていたことを確認している。Elasticsearchはこの攻撃を検出するためのYARAルールを、次のWebサイトで公開している。protections-artifacts/yara/rules/Windows_Trojan_GhostEngine.yar at main elastic/protections-artifacts GitHubprotections-artifacts/yara/rules/Windows_VulnDriver_ArPot.yar at ecde1dfa1aaeb6ace99e758c2ba7d2e499f93515 elastic/protections-artifacts GitHubprotections-artifacts/yara/rules/Windows_VulnDriver_IoBitUnlocker.yar at ecde1dfa1aaeb6ace99e758c2ba7d2e499f93515 elastic/protections-artifacts GitHubまた、調査の過程で判明したセキュリティ侵害インジケーター(IoC: Indicator of Compromise)を、「labs-releases/indicators/ghostengine at main · elastic/labs-releases · GitHub」からECSおよびSTIXフォーマットにて公開しており、必要に応じて活用することが望まれている。