世界中に店舗を持つスターバックスは、いまや日本でもお馴染みのコーヒーショップ。その国、都市ならではのタンブラーやメニューもあるので、海外を旅行する際にはぜひ立ち寄ってみたいものだ。ただ、国内ですら「どうやって注文したらわからない…」という人もいるのに、英語でオーダーするなんてハードルが高すぎる!? 夏の旅行シーズンも間近。いざというときに困らないために、スタバで注文するときに使える英語表現を覚えておこう。

■STEP 1:注文はサイズ+ドリンク名だけでもOK!まず、お店に入ると店員さんが「Welcome to Starbucks! What can I get you today?」(ようこそスターバックスへ。今日は何をご用意しましょうか)と声をかけてくれる。注文は、きちんと文章で言うもよし、サイズとドリンク名だけでもよし。ただし、サイズ+ドリンク名で注文するときは、最後に「please」をつけよう。<例>・Can I get a Venti Strawberries and Creme Frappuccino?(ベンティサイズの「ストロベリークリームフラペチーノ」をください)・One Tall iced Cinnamon Almond Milk Macchiato and one Short Espresso, please.(アイスの「シナモンアーモンドミルクマキアート」のトールサイズ1つと、「エスプレッソ」のショートサイズを1つお願いします)また、海外と日本のスタバでは飲み物の容量も異なる。注文したものが出てきてビックリ、と戸惑わないために、例として北米でのサイズと容量を紹介する。【北米でのサイズと容量】※fl. oz.(fluid ounce)は液量オンス。アメリカとイギリスでは値が異なるので注意ショート Short〔8 fl. oz.〕=250 mlトール Tall〔12 fl. oz.〕=375 mlグランデ Grande〔16 fl. oz.〕=500 mlベンティ(ホット) Venti Hot 〔20 fl. oz.〕=約591 mlベンティ(コールド) Venti Cold〔24 fl. oz.〕=約710 mlトレンタ(コールド)〔Trenta Cold〔31 fl. oz.〕=約917ml■STEP 2:名前を聞かれたらニックネームかファーストネームを国によっては名前を聞かれる。カップに名前を書き、ドリンクが出来たら名前を呼んで手渡してくれる。店員に、「and what is your name?」(で、お名前は?)と聞かれたら、ニックネームやファーストネームを伝えるのが一般的。日本語の名前は発音しにくいので、英語のニックネームを作ってしまうのもアリ。■STEP 3:店内で飲むか、持ち帰りかを伝える店内で飲むならマグカップ、持ち帰り用なら紙コップにドリンクを用意する場合がある。持ち帰りかどうか、マグカップか紙コップかなどを聞かれたら、下記のように答えよう。【店員】To go?(お持ち帰りですか?)−I will have it here.−For here.(ここで飲みます)−To go.−Take out.(持っていきます)【店員】With a mug or a paper cup?(マグカップ?それとも紙コップ?)−I will have it here in a paper cup, please.−I will have it here but in a to go cup, please.(ここで飲みますが紙コップでお願いします)■STEP 4:飲み物以外の注文をする飲み物に続いて、店員が食べ物の注文を聞いてきたら、こう答えよう。【店員】Okay, anything else you would like to order with your coffee?(それでは、コーヒーの他にご注文はありますか?)−Can I also have a Chocolate Croissant? Would you warm it up, please?(「チョコレートクロワッサン」もください。温めていただけますか?)−No thank you, I’m good.(それだけで結構です)もし、店員の言葉が聞き取れなかったとしても、メニューを指差してカップのサイズさえ言えれば、注文はできる。支払い金額もキャッシャーに表示されるので安心だ。国によってはメニューが異なるので、臆することなく日本で見かけないドリンクを試してみよう。(文:柏野裕美)