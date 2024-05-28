キャンペーン：ProGrade Digitalの全カードリーダーが割引価格に メモリーカードも一部対象
キャンペーン：ProGrade Digitalの全カードリーダーが割引価格に メモリーカードも一部対象
ProGrade Digital Inc.は、Amazonが開催する「先行セール」「スマイルSALE」に参加している。
今回のセールでは、CFexpress Type B/Type Aカード、SDXCカード、microSDXCカード、カードリーダーを割引販売する。カードリーダーは全製品が対象になる。割引額は全品15%OFF。
USB4に対応するCFexpress Type B/SD用のカードリーダー「PG05.6」も対象。通常1万6,500円のところ割引価格の1万4,025円となる。
開催期間
2024年5月28日（火）～6月3日（月）
対象製品
※価格はすべて税込 かっこ内は割引率
※実際の価格はAmazon.co.jpでご確認ください
CFexpress 2.0 Type B GOLD（256GB）：16,500円→14,025円（15%） COBALT（165GB）：29,700円→25,245円（15%）
CFexpress 2.0 Type A GOLD（240GB）：42,900円→36,465円（15%） GOLD（480GB）：74,300円→63,155円（15%）
SDXC UHS-II V60 GOLD（128GB）：8,300円→7,055円（15%） GOLD（256GB）：14,900円→12,665円（15%） GOLD（512GB）：27,300円→23,205円（15%）
SDXC UHS-II V90 COBALT（64GB）：11,600円→9,860円（15%） COBALT（128GB）：20,800円→17,680円（15%） COBALT（256GB）：38,000円→32,300円（15%） COBALT（512GB）：82,500円→70,125円（15%）
microSDXC（UHS-II） GOLD（128GB）：8,500円→7,225円（15%） GOLD（256GB）：15,100円→12,835円（15%）
カードリーダー CFexpress Type B/SD USB 4（PG05.6）：16,500円→14,025円（15%） CFexpress Type B/SD（PG05.5）：13,200円→11,220円（15%） CFexpress Type A/SD（PG09）：13,200円→11,220円（15%） SD/SD（PG08）：13,200円→11,220円（15%） CFast/SD（PG02）：13,200円→11,220円（15%） microSD/SD（PG0.5）：5,800円→4,930円（15%）