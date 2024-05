『ディセンダント』ダヴ・キャメロン、コロナ禍を舞台にしたスリラードラマに主演

『ディセンダント』などで知られるダヴ・キャメロンが『ねじれた疑惑』のアヴァン・ジョーギアと共にPrime Videoの心理スリラーシリーズ『Obsession(原題)』に出演するとDeadlineが伝えている。

【関連記事】『ディセンダント』ダヴ・キャメロン、シリーズの共演俳優と破局していた

Amazon MGM StudiosとAtomic Monsterによって製作されるスリラーシリーズ『Obsession(原題)』のキャストが決定し、ダヴとアヴァンが主演を務めることが決定した。

EXCLUSIVE: Dove Cameron and Avan Jogia have been set to topline ‘Obsession,’ a thriller series produced by Amazon MGM Studios and Atomic Monster, which was ordered at the end of last year https://t.co/B88oHTEEGg

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 23, 2024