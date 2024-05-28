シュクリニアルやドゥブラフカら、3大会連続出場のスロバキアが候補メンバー32名を発表！ 予備メンバーも11名招集【ユーロ2024】
スロバキアサッカー協会(SFZ)は27日、ユーロ2024に臨むスロバキア代表候補メンバー32名と予備メンバー11名の大量43名を発表した。
ナポリの指揮も執るフランチェスコ・カルツォーナ監督が率いるスロバキア。チェコスロバキアから独立してからはワールドカップは1度、ユーロは2度出場し、今大会が3大会連続の出場となった。
候補メンバーにはGKマルティン・ドゥブラフカ(ニューカッスル)やDFミラン・シュクリニアル(パリ・サンジェルマン)、MFスタニスラブ・ロボツカ(ナポリ)、MFパトリック・フロショフスキー(ヘンク)らを選出した。
ユーロ本大会ではグループEに入り、ベルギー代表、ルーマニア代表、ウクライナ代表と対戦する。
今回発表されたスロバキア代表候補メンバーは以下の通り。
◆スロバキア代表候補メンバー32名
GK
ドミニク・タカチュ(スパルタク・トルナヴァ)
マルティン・ドゥブラフカ(ニューカッスル/イングランド)
マレク・ロダーク(フルアム/イングランド)
ヘンリッヒ・ラヴァス(ニューイングランド・レボリューション/アメリカ)
DF
マトゥーシュ・クメチュ(トレンチーン)
セバスティアン・コシャ(スパルタク・トルナヴァ)
ヴェルノン・デ・マルコ(ハッタ・クラブ/UAE)
ミハル・トミッチ(スラビア・プラハ/チェコ)
デニス・ヴァヴロ(コペンハーゲン/デンマーク)
ダビド・ハンツコ(フェイエノールト/オランダ)
アダム・オベルト(カリアリ/イタリア)
ノルベルト・ギョンベル(サレルニターナ/イタリア)
ペテル・ペカリーク(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)
ミラン・シュクリニアル(パリ・サンジェルマン/フランス)
MF
ユライ・クツカ(スロバン・ブラチスラヴァ)
トマシュ・リゴ(バニーク・オストラヴァ/チェコ)
ドミニク・ホリー(FKバウミト・ヤブロネツ/チェコ)
ヤクブ・カダーク(ルツェルン/スイス)
パトリック・フロショフスキー(ヘンク/ベルギー)
マトゥス・ベロ(ボーフム/ドイツ)
ラズロ・ベネス(ハンブルガーSV/ドイツ)
オンドレイ・ドゥダ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
スタニスラブ・ロボツカ(ナポリ/イタリア)
FW
ロベルト・ボジェニク(ボアヴィスタ/ポルトガル)
トマシュ・ススロフ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
ダヴィド・ジュリシュ(アスコリ/イタリア)
レオ・ザウアー(フェイエノールト/オランダ)
ウカシュ・ハラスリン(スパルタ・プラハ/チェコ)
イバン・シュランツ(スラヴィア・プラハ/チェコ)
リュボミール・トゥプタ(スロバン・リベレツ/チェコ)
ダビド・ストレレツ(スロバン・ブラチスラヴァ)
ロベルト・ポリエウカ(FKデュクラ・バンスカー・ビストリツァ)
◆予備メンバー11名
GK
リチャード・ルダ(テプリツェ/チェコ)
リュボミール・ベルコ(MSKジリナ)
DF
マレク・バルトシュ(ZPシュポルト・ポドブレソヴァ)
トマーシュ・ネムチーク(ローゼンボリ/ノルウェー)
MF
アルトゥール・ガイドシュ(トレンチーン)
ペテル・ポコルニー(シロンスク・ヴロツワフ/ポーランド)
エリク・イルカ(ビクトリア・プルゼニ/チェコ)
FW
エリク・プレコプ(ボメミアンズ/チェコ)
アダム・ズレリャク(ヴァルタ・ポズナン/ポーランド)
トマシュ・ボブチェク(レヒア・グダニクス/ポーランド)
アドリアーン・カプラリク(グールニク・ザブジェ/ポーランド)
ナポリの指揮も執るフランチェスコ・カルツォーナ監督が率いるスロバキア。チェコスロバキアから独立してからはワールドカップは1度、ユーロは2度出場し、今大会が3大会連続の出場となった。
候補メンバーにはGKマルティン・ドゥブラフカ(ニューカッスル)やDFミラン・シュクリニアル(パリ・サンジェルマン)、MFスタニスラブ・ロボツカ(ナポリ)、MFパトリック・フロショフスキー(ヘンク)らを選出した。
今回発表されたスロバキア代表候補メンバーは以下の通り。
◆スロバキア代表候補メンバー32名
GK
ドミニク・タカチュ(スパルタク・トルナヴァ)
マルティン・ドゥブラフカ(ニューカッスル/イングランド)
マレク・ロダーク(フルアム/イングランド)
ヘンリッヒ・ラヴァス(ニューイングランド・レボリューション/アメリカ)
DF
マトゥーシュ・クメチュ(トレンチーン)
セバスティアン・コシャ(スパルタク・トルナヴァ)
ヴェルノン・デ・マルコ(ハッタ・クラブ/UAE)
ミハル・トミッチ(スラビア・プラハ/チェコ)
デニス・ヴァヴロ(コペンハーゲン/デンマーク)
ダビド・ハンツコ(フェイエノールト/オランダ)
アダム・オベルト(カリアリ/イタリア)
ノルベルト・ギョンベル(サレルニターナ/イタリア)
ペテル・ペカリーク(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)
ミラン・シュクリニアル(パリ・サンジェルマン/フランス)
MF
ユライ・クツカ(スロバン・ブラチスラヴァ)
トマシュ・リゴ(バニーク・オストラヴァ/チェコ)
ドミニク・ホリー(FKバウミト・ヤブロネツ/チェコ)
ヤクブ・カダーク(ルツェルン/スイス)
パトリック・フロショフスキー(ヘンク/ベルギー)
マトゥス・ベロ(ボーフム/ドイツ)
ラズロ・ベネス(ハンブルガーSV/ドイツ)
オンドレイ・ドゥダ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
スタニスラブ・ロボツカ(ナポリ/イタリア)
FW
ロベルト・ボジェニク(ボアヴィスタ/ポルトガル)
トマシュ・ススロフ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
ダヴィド・ジュリシュ(アスコリ/イタリア)
レオ・ザウアー(フェイエノールト/オランダ)
ウカシュ・ハラスリン(スパルタ・プラハ/チェコ)
イバン・シュランツ(スラヴィア・プラハ/チェコ)
リュボミール・トゥプタ(スロバン・リベレツ/チェコ)
ダビド・ストレレツ(スロバン・ブラチスラヴァ)
ロベルト・ポリエウカ(FKデュクラ・バンスカー・ビストリツァ)
◆予備メンバー11名
GK
リチャード・ルダ(テプリツェ/チェコ)
リュボミール・ベルコ(MSKジリナ)
DF
マレク・バルトシュ(ZPシュポルト・ポドブレソヴァ)
トマーシュ・ネムチーク(ローゼンボリ/ノルウェー)
MF
アルトゥール・ガイドシュ(トレンチーン)
ペテル・ポコルニー(シロンスク・ヴロツワフ/ポーランド)
エリク・イルカ(ビクトリア・プルゼニ/チェコ)
FW
エリク・プレコプ(ボメミアンズ/チェコ)
アダム・ズレリャク(ヴァルタ・ポズナン/ポーランド)
トマシュ・ボブチェク(レヒア・グダニクス/ポーランド)
アドリアーン・カプラリク(グールニク・ザブジェ/ポーランド)