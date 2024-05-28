シュクリニアルやドゥブラフカら、3大会連続出場のスロバキアが候補メンバー32名を発表！ 予備メンバーも11名招集【ユーロ2024】

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スロバキアサッカー協会(SFZ)は27日、ユーロ2024に臨むスロバキア代表候補メンバー32名と予備メンバー11名の大量43名を発表した。

ナポリの指揮も執るフランチェスコ・カルツォーナ監督が率いるスロバキア。チェコスロバキアから独立してからはワールドカップは1度、ユーロは2度出場し、今大会が3大会連続の出場となった。

候補メンバーにはGKマルティン・ドゥブラフカ(ニューカッスル)やDFミラン・シュクリニアル(パリ・サンジェルマン)、MFスタニスラブ・ロボツカ(ナポリ)、MFパトリック・フロショフスキー(ヘンク)らを選出した。

ユーロ本大会ではグループEに入り、ベルギー代表、ルーマニア代表、ウクライナ代表と対戦する。

今回発表されたスロバキア代表候補メンバーは以下の通り。

◆スロバキア代表候補メンバー32名

GK

ドミニク・タカチュ(スパルタク・トルナヴァ)

マルティン・ドゥブラフカ(ニューカッスル/イングランド)

マレク・ロダーク(フルアム/イングランド)

ヘンリッヒ・ラヴァス(ニューイングランド・レボリューション/アメリカ)

DF

マトゥーシュ・クメチュ(トレンチーン)

セバスティアン・コシャ(スパルタク・トルナヴァ)

ヴェルノン・デ・マルコ(ハッタ・クラブ/UAE)

ミハル・トミッチ(スラビア・プラハ/チェコ)

デニス・ヴァヴロ(コペンハーゲン/デンマーク)

ダビド・ハンツコ(フェイエノールト/オランダ)

アダム・オベルト(カリアリ/イタリア)

ノルベルト・ギョンベル(サレルニターナ/イタリア)

ペテル・ペカリーク(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)

ミラン・シュクリニアル(パリ・サンジェルマン/フランス)

MF

ユライ・クツカ(スロバン・ブラチスラヴァ)

トマシュ・リゴ(バニーク・オストラヴァ/チェコ)

ドミニク・ホリー(FKバウミト・ヤブロネツ/チェコ)

ヤクブ・カダーク(ルツェルン/スイス)

パトリック・フロショフスキー(ヘンク/ベルギー)

マトゥス・ベロ(ボーフム/ドイツ)

ラズロ・ベネス(ハンブルガーSV/ドイツ)

オンドレイ・ドゥダ(エラス・ヴェローナ/イタリア)

スタニスラブ・ロボツカ(ナポリ/イタリア)

FW

ロベルト・ボジェニク(ボアヴィスタ/ポルトガル)

トマシュ・ススロフ(エラス・ヴェローナ/イタリア)

ダヴィド・ジュリシュ(アスコリ/イタリア)

レオ・ザウアー(フェイエノールト/オランダ)

ウカシュ・ハラスリン(スパルタ・プラハ/チェコ)

イバン・シュランツ(スラヴィア・プラハ/チェコ)

リュボミール・トゥプタ(スロバン・リベレツ/チェコ)

ダビド・ストレレツ(スロバン・ブラチスラヴァ)

ロベルト・ポリエウカ(FKデュクラ・バンスカー・ビストリツァ)

◆予備メンバー11名

GK

リチャード・ルダ(テプリツェ/チェコ)

リュボミール・ベルコ(MSKジリナ)

DF

マレク・バルトシュ(ZPシュポルト・ポドブレソヴァ)

トマーシュ・ネムチーク(ローゼンボリ/ノルウェー)

MF

アルトゥール・ガイドシュ(トレンチーン)

ペテル・ポコルニー(シロンスク・ヴロツワフ/ポーランド)

エリク・イルカ(ビクトリア・プルゼニ/チェコ)

FW

エリク・プレコプ(ボメミアンズ/チェコ)

アダム・ズレリャク(ヴァルタ・ポズナン/ポーランド)

トマシュ・ボブチェク(レヒア・グダニクス/ポーランド)

アドリアーン・カプラリク(グールニク・ザブジェ/ポーランド)