今回は、肩にかければ両手が使えてお散歩やレジャーなどに大活躍する「スマートフォン収納ポケット付きペットボトルホルダー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ピーター・パン/ラプンツェル」スマートフォン収納ポケット付きペットボトルホルダー

価格:各3,490円(税込)

サイズ:約9.5×18×7cm

※ファスナー付きポケットには約8×16cm、厚み1.5cm程度までのスマートフォン(ケースを含む)が収納できます

重さ:約70g

ショルダーベルト長さ:約最短約67cm〜最長約129cm

ショルダー調節:可 ※取り外し不可

保冷・防水機能:なし

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

スマートフォン収納ポケットが付いたペットボトルショルダー。

ウエットスーツ素材のようなクッション性のある生地が使用されています!

散歩やレジャーはもちろん、旅行先でも活躍しそうなディズニーグッズです。

ピーター・パン

「ピーター・パン」デザインのペットボトルショルダー。

空を飛んでいる「ピーター・パン」の躍動感たっぷりなアートがかっこいい☆

ポケットの上部に「ティンカー・ベル」のシルエットもあしらわれています。

ペットボトルホルダーにはネバーランドの地図をプリント。

方位磁針や旗、船やイカリなどのモチーフもデザインされています。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのペットボトルショルダー。

筆で絵を描いている「ラプンツェル」の横にはお友だち「パスカル」の姿も!

「ラプンツェル」のイメージカラーでもあるパープルを基調としているのもポイントです。

ペットボトルホルダーはモチーフの総柄デザイン。

「パスカル」やランタン、「魔法の花」や筆などが優しい水彩風のタッチで表現されています。

ポケットはオープンタイプで、外にファスナー付きポケットが1つ付いています。

ポケットはスマートフォンの収納にぴったりのサイズで、出し入れしやすいのも魅力的!

肩に掛ければ両手が使えてとっても便利。

ショルダーベルトは好きな長さで調節することができます。

スマートフォンも仕舞える、携帯に便利なペットボトルホルダー。

肩にかければ両手が使えてお散歩やレジャーなどに大活躍する「スマートフォン収納ポケット付きペットボトルホルダー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

