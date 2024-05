ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年5月よりゲームセンターなどのプライズに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2024年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ポケットモンスター」から、新しいグッズがセガプライズに登場。

2024年5月は、ポケモンたちの姿をデザインしたショルダーバッグやポーチ、トートバッグなど、普段使いできるグッズがラインナップされます!

ポケットモンスター プレミアムメッシュポケット付ショルダーバッグ

投入時期:2024年5月24日より順次

サイズ:全長約19×2×25cm

種類:全4種(ピカチュウ・ニャオハ・リザードン・ソウブレイズ)

正面のポケットの生地がメッシュになっている、シンプルで使いやすいショルダーバッグ。

ポケモンたちのボディーカラーを基調にしたカラフルなデザインです☆

ポケットモンスター ミニスクエアポーチ

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約8×2×5cm

種類:全6種(ニャオハ・ホゲータ・クワッス・キャプテンピカチュウ・テラパゴス・マホイップ(ルビーミックス))

小さいサイズのスクエアポーチ。

マチがあるタイプで、小物がたっぷり入ります。

裏側は、モンスターボールがデザインされています☆

ポケットモンスター プレミアムベルト付トートバッグ 〜Joyfuldays〜

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約38×2×38cm

種類:全2種(イエロー、グリーン)

トートの口部分をベルトで止めることができる便利なトートバッグ。

裏面にもポケモンたちが描かれています☆

お出かけに便利なショルダーバッグやトートバッグ、ポーチが続々登場。

2024年5月24日より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

