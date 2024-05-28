２８日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・企業向けサービス価格指数
１０：３０　日・１０年物クライメートトランジション利付国債の入札
１０：３０　豪・小売売上高
１４：００　日・基調的なインフレ率を捕捉するための指標
２２：００　米・住宅価格指数
２２：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※米・２年物国債入札
※米・５年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：ブルーミーム<4069>
※東証グロース上場：学びエイド<184A>

出所：MINKABU PRESS