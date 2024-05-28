本日の予定【経済指標】
【豪州】
小売売上高（4月）10:30
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（4月）21:30
予想 0.6% 前回 0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 3.1% 前回 4.7%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
住宅価格指数（3月）22:00
予想 0.6% 前回 1.2%（前月比)
住宅価格指数（2024年 第1四半期）
予想 N/A 前回 1.5%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00
予想 7.31% 前回 7.29%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00
予想 96.6 前回 97.0（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
小売売上高（4月）10:30
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（4月）21:30
予想 0.6% 前回 0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 3.1% 前回 4.7%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
住宅価格指数（3月）22:00
予想 0.6% 前回 1.2%（前月比)
住宅価格指数（2024年 第1四半期）
予想 N/A 前回 1.5%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00
予想 7.31% 前回 7.29%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00
予想 96.6 前回 97.0（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります