【豪州】
小売売上高（4月）10:30　
予想　0.2%　前回　-0.4%（前月比)

【カナダ】
鉱工業製品価格（4月）21:30　
予想　0.6%　前回　0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　3.1%　前回　4.7%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
住宅価格指数（3月）22:00
予想　0.6%　前回　1.2%（前月比)
住宅価格指数（2024年 第1四半期）
予想　N/A　前回　1.5%（前期比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00
予想　7.31%　前回　7.29%（前年比)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00
予想　96.6　前回　97.0（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります