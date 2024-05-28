日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円高の3万8980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39953.44円 ボリンジャーバンド3σ
39421.62円 ボリンジャーバンド2σ
38997.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38980.00円 28日夜間取引終値
38889.81円 ボリンジャーバンド1σ
38870.00円 一目均衡表・転換線
38846.00円 5日移動平均
38826.00円 75日移動平均
38358.00円 25日移動平均
38310.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38085.00円 一目均衡表・基準線
37826.19円 ボリンジャーバンド-1σ
37294.38円 ボリンジャーバンド2σ
36762.56円 ボリンジャーバンド3σ
35162.20円 200日移動平均
248.15円 27日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39953.44円 ボリンジャーバンド3σ
39421.62円 ボリンジャーバンド2σ
38997.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38980.00円 28日夜間取引終値
38889.81円 ボリンジャーバンド1σ
38870.00円 一目均衡表・転換線
38846.00円 5日移動平均
38826.00円 75日移動平均
38358.00円 25日移動平均
38310.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38085.00円 一目均衡表・基準線
37826.19円 ボリンジャーバンド-1σ
37294.38円 ボリンジャーバンド2σ
36762.56円 ボリンジャーバンド3σ
35162.20円 200日移動平均
248.15円 27日日経平均株価現物終値
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