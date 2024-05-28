　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円高の3万8980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39953.44円　　ボリンジャーバンド3σ
39421.62円　　ボリンジャーバンド2σ
38997.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38980.00円　　28日夜間取引終値
38889.81円　　ボリンジャーバンド1σ
38870.00円　　一目均衡表・転換線
38846.00円　　5日移動平均
38826.00円　　75日移動平均
38358.00円　　25日移動平均
38310.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38085.00円　　一目均衡表・基準線
37826.19円　　ボリンジャーバンド-1σ
37294.38円　　ボリンジャーバンド2σ
36762.56円　　ボリンジャーバンド3σ
35162.20円　　200日移動平均
248.15円　　27日日経平均株価現物終値


株探ニュース