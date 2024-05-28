¸«¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÄë²¦¤ÎÍîÆü¡×¡£¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ä¤È¼«¤éÅÝ¤ì¤¿
¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¡Ê±¦¡Ë¤ÎK-1¥é¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿96Ç¯12·î8Æü¡¢Ì¾¸Å²°¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥ê¥Ó¥¨¡¼¥ëÀï¡Ê¼Ì¿¿¡¿Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡Ë
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè27²ó¡¡
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥óvs¥É¥ó¡¦ÃæÌð¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó
¢£ÅÁÀâ¤Î¡ØK-2 GRAND PRIX'93¡Ù
2024Ç¯3·î31Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿àÄë²¦á¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡£1987Ç¯11·î¤Î½éÍèÆü¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯Á´ÆüËÜ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢93Ç¯°Ê¹ß¤Ï¤½¤Î³èÏ©¤òK-1¤Ëµá¤á¤¿¡£K-1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ±Ç¯12·î19Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØK-2 GRAND PRIX'93¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
K-1Æ±ÍÍ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ä¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ò½¸¤á¤¿8¿ÍÀ©¤Î¥ï¥ó¥Ç¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤À¡£K-1¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤ÏÀ©¸ÂÂÎ½Å¤¬82kg°Ê²¼¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¤Ï79.3kg°Ê²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ç¤Ë¤³¤Î³¬µé¤ÎÁª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿Âç²ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î³¬µé¤ÎÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ±Ç¯4·î¤ÎÂè1²óK-1¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÂÎ½Åº¹¤¬¡¢ºÇ½ÅÎÌ¤Î¥È¥Ã¥Éà¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥Éá¥Ø¥¤¥º¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÈºÇ·ÚÎÌ¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¥¢¡¦¥²¥Ã¥½¥ó¥ê¥Ã¥È¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Î´Ö¤Ç¼Â¤Ë38Ô¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Âè£±²óK-1¤Ç½éÍèÆü¤··è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥Û¡¼¥¹¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤âÅö»þ¤Ï¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¤¬¥Ù¥¹¥È¥¦¥§¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ä¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ò·âÇË¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¢¡¼¥Ä¤¬Ë¾¤à¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎºÆÀï¤Ë¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤âÂè1²óK-1¤Ø¤Î½Ð¾ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥¹¥ÈÆ±ÍÍ¡¢Å¬ÀµÂÎ½Å¤Ï¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¥Ø¥Ó¡¼µé¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀµÂÎ½Å¤Ç¤¢¤ë80ÔÁ°¸å¤Î·ÀÌóÂÎ½Å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£K-1Æ±ÍÍ¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï10Ëü¥É¥ë¤È¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼êÅÁ¤¤¡¢K-2½Ð¾ì¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï²÷¤¯OK¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ1²óÀï¡Ê½à¡¹·è¾¡¡Ë¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Á¥ã¥ó¥×¥¢¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥×¥¢¤È¤Ï²áµî¤Ë¥Ñ¥ê¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÈÀ¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¡£1¾¡¡Ê1KO¡Ë2ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥×¥¢¡¦¥²¥Ã¥½¥ó¥ê¥Ã¥È¡Ê±¦¡Ë¤È¤Î4ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤¬¡ØK-2 GRAND PRIX'93¡Ù¤Ç¼Â¸½¡Ê¼Ì¿¿¡¿Ä¹Èø íì¡Ë
È¾Ç¯Á°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿K-1¤Ç¤Î³èÌö¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥¹¥È¤òÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¿ä¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿ä¤¹À¼¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢É®¼Ô¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Û¡¼¥¹¥È¤ÈÃÏ¸µ¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç2ÅÙÀï¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¡¼¥Þ¥ó¤È¥Û¡¼¥¹¥È¤ÏÊÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö·è¾¡¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¾¡¼ê¤ËÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½éÀï¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¥¢Àï¤Ç¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤Ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¶Á¤¡¢È½ÄêÉé¤±¤·¤¿¤Î¤À¡£
1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ËÉÑÈË¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥×¥¢É¬»¦¤Î¡Öº¸¡×¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·1RÃæÈ×¡¢Áê¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¥í¡¼¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ð¥¥Ã¤È¤¤¤¦¹üÀÞ¤·¤¿¤È¤¤ËÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇË²õ²»¤È¤È¤â¤Ë±¦¥¹¥Í¤Î¸Å½ý¨¡¨¡¼ê½Ñ¤·¤¿Ë¥¹çÉôÊ¬¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¤È³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁ´¤Æ¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤ª¤ê¾Ç¤ê¤Î¿§¤ò¸«¤»¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò·ç¤¤¤¿ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Á´¤Æ¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±³¤Î¤è¤¦¤ËÌÔÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È½Äê¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¥«¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¤Ï°¥½¥¤¹¤éÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÄë²¦¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¤Þ¤µ¤«¤ÎÀï°ÕÁÓ¼º
¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬ºÆ¤ÓK-1¤ÎÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï13¥õ·î¸å¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØK-2¥Õ¥é¥ó¥¹GP'95¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¡ð100000¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
Åö½é¤Ï85kg°Ê²¼¤Î¥ï¥ó¥Ç¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥Û¡¼¥¹¥È¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·èÀïÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ÀÌóÂÎ½Å¤Ï90kg¤Ç¥Û¡¼¥¹¥È¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á°²ó¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥È¥¥¥ë¥«¥ó¤ò4Rº¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ÇÁò¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï½à·è¾¡¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥¿¥·¥¹à¥È¥¹¥«á¥Ú¥È¥ê¥Ç¥£¥¹¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ËÀï¤À¤í¤¦¡£¶Ïº¹¤ÎÈ½Äê¤Ç¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬ÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï¥È¥¹¥«¤¬°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¾ìÆâ¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¹¤éÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ïº£¤Ç¤â¡Ö¡©¡×¤òÉÕ¤±¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤È½Äê¤ä¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥È¥¥¥ë¥«¥ó¤è¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é¶½¹Ô¤ÎÃì¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Þ¥ó¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¤³¤Î¥È¥¹¥«Àï¤Ç¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï±¦Èý¤ò¥«¥Ã¥È¡£Î®·ìÀï¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÈÕÇ¯¤Î¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤¬ºÇÂç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤òºÇ¸å¤ËK-2Íí¤ß¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
K-1¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï96Ç¯12·î8Æü¡¢Ì¾¸Å²°¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Û¡¼¥ë¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ø¥Ó¡¼µéÀï»Î¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥ê¥Ó¥¨¡¼¥ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡ËÀï¤À¤Ã¤¿¡£
·×ÎÌ»þ¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂÎ½Å¤Ï91.4kg¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÎÄÌ¾ïÂÎ½Å¤Ï86Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï¶á¤¤¾Íè¤ÎK-1»²Àï¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ë5kg°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï±ýÇ¯¤ÎÂÐ³ÑÀþ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥Ó¥¨¡¼¥ë¤ò¹¶¤á¹þ¤ó¤À¡£KO¾¡Íø¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÎÁ°¤Ë³¬µé¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ó¥¨¡¼¥ë¤Ï°ì¸«¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë²óÉü¤·¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£µÕ¤ËÃæÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬¥í¡¼¥×¤òÇØ¤ËËÉÀï°ìÊý¤Ë¤Ê¤ë¹¶ËÉ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥«¡¼¥Þ¥ó¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
·ëËö¤ÏÅâÆÍ¤ËË¬¤ì¤¿¡£5¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ä¤È¼«¤é¥À¥¦¥ó¡£Î¾¥°¥í¡¼¥Ö¤òËí¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤Î¤Þ¤Þ10¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎÀï°ÕÁÓ¼º¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤Ë¥«¡¼¥Þ¥ó¤ÎÎ¾¥¹¥Í¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±º¸¥¹¥Í¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¯·ì¤¬Å©¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»þ·×¤Î¿Ë¤ò»ß¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÌó2Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¤Î»£±Æ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤½¤ÎÃÏ°Ì¤Î¤Þ¤Þ°ÂÂÙ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï·é¤¯ÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡Ö18Ç¯´ÖÆ®¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤Ëº£¤Î¼ã¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ç¤âº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
Äë²¦¤ÎÍîÆü¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î±É¸÷¤¬ÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥«¡¼¥Þ¥ó¤¬ºÂ¤ë¥¤¥¹¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1987Ç¯¤Ë½éÍèÆü¤·¡¢Åö»þ¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥í¥Ö¡¦¥«¡¼¥Þ¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡¿Ä¹Èø íì¡Ë
99Ç¯10·î24Æü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¥ª¥é¥ó¥À¤Ç°úÂà»î¹ç¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤Î¤Á¤ËK-1¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥¤¥°¥Ê¥·¥ç¥Õ¡Ê¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¡Ë¡£ÆâÍÆ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥¤¥°¥Ê¥·¥ç¥Õ¤¬²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï£³Ì¾¤È¤â¥«¡¼¥Þ¥ó¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¾¡¼Ô¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤Ë¡¢¥¤¥°¥Ê¥·¥ç¥Õ¤Î±¦¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡£Äë²¦¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄë²¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£