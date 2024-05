(MCU)映画『ドクター・ストレンジ』シリーズに主演するベネディクト・カンバーバッチが、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』(2022)の続編となる第3作の可能性ついて答えている。

米のインタビューに登場したカンバータッチが。第3作は『アベンジャーズ』シリーズ第5作の前に公開されるのか、第2作のミッドクレジットシーンに登場したシャーリーズ・セロン演じるクレアと一緒にストレンジがマルチバースのインカージョンを修復する展開になるのかと質問されると、「誰にも分かりませんよ」と回答した。

「どうでしょうね。いずれ分かるでしょう」と続けたカンバーバッチは、「彼がどこにいるのか、何をしていて誰と一緒にいるのか、僕もあなたと同じぐらい知らないんです」と付け加えている。スタジオから何も知らされていない様子のカンバーバッチの反応は、もっともだと言えるかもしれない。フェーズ5~6で、ラス・ボス的なヴィランとなるはずだった役のジョナサン・メジャーズがハラスメントと暴行罪でになったことを受け、『アベンジャーズ:ザ・カーン・ダイナスティ』と題されていた第5作のタイトルが変更されるが報じられたからだ。

現時点では、新たにカーン役をキャスティングするのか、完全にカーンを退場させてしまうのかも分かっておらず、その対処の仕方によってはストーリーや設定が大幅に変更される確率が高い。諸々の問題の対応に追われているスタジオにしてみれば、『ドクター・ストレンジ3』は優先事項ではないとも考えられる。

シリーズ第3作やドクター・ストレンジの復帰については不透明な状態が続いているが、ファンは、カンバーバッチ主演で5月30日より配信開始のリミテッドシリーズ「エリック」をチェックしつつ、『ドクター・ストレンジ』に関する続報を待とう。

