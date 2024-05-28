¿¦¾ì·ò¿Ç¤Î¶»Éô¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×...!?ËèÇ¯¹±Îã¤Î¸¡ºº¤ò¡Ö¼õ¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
ËèÇ¯1²ó¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì·ò¿Ç¡£·ò¿Ç·ë²Ì¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤¹¡Ö¡ö¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¿ôÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤¹¤°¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
BMI¡¦·ì°µ¡¦Ç¢Åü¡¦´ãÄì¤Ê¤É¹àÌÜÊÌ¤Ë¤½¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÀµ¤·¤¤¸«Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ê±ÊÅÄ¹¨Ãø¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡ÙÏ¢ºÜÂè9²ó
¡Ø¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤Ë¤ÏÌäÂê¤À¤é¤±¡Ä¡Ö°Û¾ïÈ½Äê¡×¤¬¡Ö°Û¾ï¡×¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë·ò¿Ç¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÅöÁ³¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
º£¤Î¼ã¼Ô¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¸¡ºº
·ò¿Ç¤Î¶»Éô¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È·ë³Ë¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÇÙ¤¬¤ó¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï¼ç¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À·ë³Ë¤äÇÙ¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î·ò¿Ç¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯¤«¤é¡Ö¾ÊÎ¬²Ä¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÌä¿ÇÉ¼¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìä¿Ç¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë·ë³Ë¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤Ë¸Â¤ê¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Ç¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤é»£±Æ¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶»Éô¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ë¤è¤ëÈï¤Ð¤¯ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Î¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤Þ¤Ç¼õ¤±¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ë³Ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Ä¥Ù¥ë¥¯¥ê¥ó¸¡ºº¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Éª¤ÎÆâÂ¦¤è¤ê¾¯¤·Äã¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ãí¼Í´ï¤Ç¥Ä¥Ù¥ë¥¯¥ê¥ó±Õ¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2Æü°ÊÆâ¤ËÈ¯ÀÖ¡Ê¤Û¤Ã¤»¤¡Ë¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¡¢BCG¡Ê·ë³Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ë¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·2003Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ìä¿ÇÉ¼¤ÇÉ¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Î¤ß¡¢¥Ä¥Ù¥ë¥¯¥ê¥ó¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2012Ç¯¤«¤é¤Ï´°Á´¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î¼ã¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¥Ä¥Ù¥ë¥¯¥ê¥ó¸¡ºº¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«
¹â¹»¤ÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢·ë³Ë¤Î½¸ÃÄ´¶À÷¤ÎÍ½ËÉ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿·ÆþÀ¸¤Î¤ß¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¸©¤Ç¤Ï2012Ç¯¤Ë¡¢Á´ÎÀÀ©¤Î¹â¹»¤Ç½¸ÃÄ´¶À÷¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¹²¬»ÔÆâ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤â½¸ÃÄ´¶À÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¾ì·ò¿Ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2010Ç¯¤«¤é¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Î¤â¤È¡¢¾ÊÎ¬¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ï¡Ö°å»Õ¡Ê²ñ¼Ò¤Î»º¶È°å¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶È°å¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤«ÉÔÍ×¤«¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢°Â°×¤Ë¡ÖÉÔÍ×¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë20ºÐ¡¢25ºÐ¡¢30ºÐ¡¢35ºÐ¤Î¡ÖÀáÌÜ·ò¿Ç¡×¤È¡¢¸ÛÍÑ»þ¤Î·ò¿Ç¤Ç¤ÏÉ¬¤º»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿40ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËèÇ¯Á´°÷¤¬¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá¤¤ÏÃ¡¢½¢¿¦¤·¤¿¤é¡¢ËèÇ¯1²ó¤Ï¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¿ô»ú¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖÇÙ¤¬¤ó¸¡¿Ç¡×¤Î¿ô»ú¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ï¼õ¿Ç¼Ô1Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê3¿ÍÄøÅÙ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÇÙ¤¬¤ó·ò¿Ç¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤Î2Ëç¤Î»£±Æ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÌÌ¤Î¤ß¤À¤È¡¢Ï¾¹ü¤äÇØ¹ü¡¢¿´Â¡¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¡¢¤¬¤ó¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¿¦¾ì·ò¿Ç¤Ç»£¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¤Î1Ëç¤À¤±¡£¤·¤«¤âÆÉ±Æ¤¹¤ë°å»Õ¤Îµ»ÎÌ¤ËÂç¤¤Ê¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï¼Ì¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤¯Áá´ü¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤ê¥¬¥é¥¹¾õ±¢±Æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃ¸¤¤±Æ¤·¤«¸½¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢CT¸¡ºº¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Ê¿Í¤Ï¹¹¤Ê¤ë¸¡ºº¤ò
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¿¦¾ì·ò¿Ç¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¿¦¾ì·ò¿Ç¤ÇÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÇÙ¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ°Â¤Ê¤Ò¤È¤ÏÇÙ¤¬¤ó¸¡¿Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±CT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢·ò¿Ç¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ï¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ï¼Ò°÷¤Î·ò¿Ç¤Î¼Â»Ü¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼Ò°÷¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ°¤ÏÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë²áµî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤Ç¡ÖÄ¨²ü½èÊ¬¤ÏÂÅÅö¡×¤È¤¤¤¦È½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Äñ¹³¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¶»Éô¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢·ë³Ë¤ä¤¬¤ó°Ê³°¤ÎÉÂµ¤¤ä°Û¾ï¤â¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿´Â¡ÈîÂç¤ä¡¢ÂçÆ°Ì®áî¡¢½é´ü¤ÎCOPD¡ÊËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ¡Ë¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡ÖÈó·ë³ËÀ¹³»À¶Ý¾É¡×¤È¤¤¤¦¡¢·ë³Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É·ë³Ë¤È¤è¤¯»÷¤¿ËýÀ¤ÎÇÙ´¶À÷¾É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¿Ç¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¤Ò¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤êÌÌÅÝ¤¬¤é¤º¤Ë¡Ö¤Þ¤¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø1Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë´ÊÃ±¸¡ºº¤Ç¡ÖÌ¿¤òµß¤¨¤ë¡×!?¡¡¸ÆµÛ´ï¸¡ºº¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡Ö½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ù¤ØÂ³¤¯
1Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë´ÊÃ±¸¡ºº¤Ç¡ÖÌ¿¤òµß¤¨¤ë¡×!?¡¡¸ÆµÛ´ï¸¡ºº¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡Ö½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï