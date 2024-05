あじさいの季節のプチ旅行に！ 鎌倉でおさえるべき、最旬食スポット9選

フードライター小寺慶子さんが、これからの季節のプチ旅行にぴったりな鎌倉グルメをご紹介。

5月末〜6月は鎌倉であじさいが見頃なシーズン。週末のプチ旅行に訪れたい、鎌倉の話題のレストランや必ず喜ばれるお土産スポットをフードライター小寺慶子さんに教えてもらいました。

教えてくれる人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

鎌倉の味を楽しめるレストラン

1. enso(エンソウ)

「Seasonal Course」6,000円 写真:お店から

のんびりとした時間の流れる落ち着いた店内 写真:お店から

小寺さん

築100年以上! 芸者の元置屋を改装したという情緒あふれる空間。料理も鎌倉の食材をたっぷり使ったモダンフレンチは、ヘルシーでとてもおいしく、雰囲気も含め心身が癒やされます。香水の調合でオリジナルの香りを作るのも楽しい体験。

2. ラッテリア ベベ カマクラ

左から「出来立てモッツァレラ」 「出来立てリコッタ」 「ストラッチャテッラ」1,420円 出典:湘南の宇宙さん

<店舗情報>◆enso住所 : 神奈川県鎌倉市小町2-8-29TEL : 050-5590-0274

小寺さん

初めてこちらのモッツァレラを食べた時の衝撃と言ったら! ピュアでコク深いミルクの風味に癒やされます。なかなか取り寄せもできないので、鎌倉に行ったらぜひ寄りたい一軒。

3. オステリア コマチーナ

「レモンクリームパスタ」1,680円 出典:kuroeggchanさん

<店舗情報>◆ラッテリア ベベカマクラ住所 : 神奈川県鎌倉市御成町11-17TEL : 0467-81-3440

小寺さん

移転する前から大ファン。鎌倉はイタリアンが多いですが、ここのレモンクリームパスタが恋しくなって、自宅でシェフのレシピ本をもとに再現したりも。家からは距離があるのでなかなか行けませんが、近所にあったら週3で通うと思います。

4. 23

「タコス 3枚セット」2,300円 出典:lua brancaさん

<店舗情報>◆オステリア コマチーナ住所 : 神奈川県鎌倉市小町2-6-12 KUSUNOKI443 1FTEL : 070-8968-5768

小寺さん

タコスが人気のビストロでパスタなどもおいしいです。スパイシーなカルニータスを頬張れば、ジメッとした梅雨の空気も爽快に吹き飛ばしてくれます。

5. オルトレヴィーノ

「やまと豚のグリル ハーブ包み焼き」。ランチコース4,000円より 出典:みるみんくさん

<店舗情報>◆23住所 : 神奈川県鎌倉市御成町14-6 ウランブル鎌倉 2FTEL : 0467-38-7078

小寺さん

鎌倉に暮らす人のおだやかで豊かな日常を体感できるエノガストロノミア。惣菜やワインを購入できるのはもちろん、奥様が買い付けたアンティークのインテリアなども素敵。レストランというよりも鎌倉の文化のひとつとして定着していると思います。

食べ歩きやテイクアウトも楽しめる!

6. ディリー バイ ロングトラックフーズ

鎌倉市農協連即売所の中にある雑貨、惣菜、スイーツのお店 出典:ほのか63さん

<店舗情報>◆オルトレヴィーノ住所 : 神奈川県鎌倉市長谷2-5-40TEL : 0467-33-4872

小寺さん

あの「ロングトラック」がレンバイ(鎌倉市農協連即売所)内に。旬の野菜をチェックしながら、焼き菓子などちょっとしたお土産を買うのに便利。「パラダイスアレイ」と一緒にぜひ立ち寄りたい。鎌倉に行くとき、大きめのエコバッグは必携です(笑)。

7. 鎌倉紅谷 小町横路店

「クルミッ子 切り落とし」1,242円 出典:とも三角さん

<店舗情報>◆ディリー バイ ロングトラックフーズ住所 : 神奈川県鎌倉市小町1-13-10 鎌倉市農協連即売所TEL : 0467-24-7020

小寺さん

都内デパートでも大人気でなかなか買えないクルミッ子。こちらではなんと、切り落としを購入することができます。午前中には売り切れてしまうので、早めのお出かけ時に。

8. イグル氷菓

「アイスキャンディー」240円〜 出典:海辺の肴さん

<店舗情報>◆鎌倉紅谷 小町横路店住所 : 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-2-2TEL : 0467-53-9612

小寺さん

江の島で人気な「ザ マーケット エスイーワン」の姉妹店。パッケージも可愛い、昔懐かしのアイスキャンディーです。散策の途中にぜひ!

9. コモパン

出典:popcorn_nanaさん

<店舗情報>◆イグル氷菓住所 : 神奈川県鎌倉市腰越3-8-26TEL : 0467-32-3539

小寺さん

店主の小森さんが石臼で自家製粉するパンは味わい豊かで15時にはほとんど売り切れてしまうほど人気。お人柄のおだやかさ、伸びやかさが感じられるパンは毎日食べたい。

<店舗情報>◆コモパン住所 : 神奈川県鎌倉市腰越4-9-4 ケイ湘南III 1FTEL : 0467-55-5142

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部

The post あじさいの季節のプチ旅行に! 鎌倉でおさえるべき、最旬食スポット9選 first appeared on 食べログマガジン.