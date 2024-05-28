【大雨警報】兵庫県・神戸市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市などに発表
気象台は、午前6時26分に、大雨警報（土砂災害）を神戸市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、丹波篠山市、丹波市、加東市、猪名川町、多可町に発表しました。
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南部では、28日昼過ぎから28日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■神戸市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■西宮市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■芦屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■伊丹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 28日昼前
■加古川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■西脇市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■宝塚市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■三木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■川西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■小野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■三田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■丹波篠山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■丹波市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■加東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■猪名川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■多可町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前