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気象台は、午前6時26分に、大雨警報（土砂災害）を神戸市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、丹波篠山市、丹波市、加東市、猪名川町、多可町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】兵庫県・神戸市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市などに発表

南部では、28日昼過ぎから28日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■神戸市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前

■明石市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■西宮市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前

■芦屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前

■伊丹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　28日昼前

■加古川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■西脇市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前

■宝塚市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前

■三木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■川西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前

■小野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■三田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前

■丹波篠山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前

■丹波市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前

■加東市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■猪名川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■多可町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼前