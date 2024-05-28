【大雨警報】大阪府・豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市などに発表
気象台は、午前6時15分に、大雨警報（土砂災害）を豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、豊能町、能勢町に発表しました。
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大阪府では、28日昼過ぎから28日夕方まで土砂災害に、28日昼前から28日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大阪市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日昼前から28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■池田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■吹田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■高槻市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■枚方市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日昼前から28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■茨木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■寝屋川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日昼前から28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■箕面市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日昼前
■東大阪市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
28日昼前から28日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■豊能町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■能勢町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒