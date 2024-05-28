日本野球機構(NPB)は27日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第5回中間発表を行いました。

セ・リーグは前回と順位に変動はありません。

両リーグで総得票数が1000万票を超え、セ・リーグの最多得票数は近本光司選手(阪神)の215,667票となります。

また、村上宗隆選手(ヤクルト)も20万票を超え、2位の坂本勇人選手(巨人)と10万票を超える差で独走しています。その他、マルティネス投手(中日)、岡本和真選手(巨人)も2位とダブルスコアの差が開き独走状態となっています。

遊撃手部門では、長岡秀樹選手(ヤクルト)がトップとなっていますが、2位の村松開人選手(中日)との差は4,048票に迫っています。

▽以下、各部門の上位選手(5月27日時点)

【先発投手】

1位 才木浩人(阪神)94,206票

2位 東克樹(DeNA)48,414票

3位 菅野智之(巨人)43,440票

【中継投手】

1位 岩崎優(阪神)114,575票

2位 西舘勇陽(巨人)77,583票

3位 森原康平(DeNA)50,297票

【抑え投手】

1位 マルティネス (中日)181,566票

2位 ゲラ(阪神)62,996票

3位 大勢(巨人)57,421票

【捕手】

1位 山本祐大(DeNA)126,597票

2位 坂本誠志郎(阪神)68,202票

2位 中村悠平(ヤクルト)67,963票

【1塁手】

1位 岡本和真(巨人)193,169票

2位 中田翔(中日)77,002票

3位 大山悠輔(阪神)73,333票

【2塁手】

1位 牧秀悟(DeNA)138,271票

2位 中野拓夢(阪神)118,249票

3位 吉川尚輝(巨人)68,996票

【3塁手】

1位 村上宗隆(ヤクルト)200,040票

2位 坂本勇人(巨人)82,681票

3位 宮崎敏郎(DeNA)67,761票

【遊撃手】

1位 長岡秀樹(ヤクルト)97,380票

2位 村松開人(中日)93,332票

3位 木浪聖也(阪神)79,400票

【外野手】1位 近本光司(阪神)215,667票2位 細川成也(中日)183,570票3位 筒香嘉智(DeNA)152,338票4位 サンタナ(ヤクルト)119,079票5位 森下翔太(阪神) 111,728票