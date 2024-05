木村拓哉、2年7ヵ月ぶりのオリジナルアルバム『SEE YOU THERE』発売決定！明石家さんま、久保田利伸、堂本剛、吉田拓郎らが楽曲提供

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「今回まず第一に思ったことは自分を支えてくれている人と何か一緒にできないかということでした」(木村拓哉)

木村拓哉が、8月14日に自身3枚目となるオリジナルアルバムを発売する。

2年7ヵ月ぶりとなる本作のタイトルは『SEE YOU THERE』。前作「Next Destination」がリリースされたのが、2022年の1月。リリース時期はコロナ禍真っ只中で困難な状況が続く日々だったが、木村からのメッセージとして「こんな困難なときだからこそ、みんなで次の目的地を探そう」といった意味を込めて、アルバムがリリースされた。

さらにライブでは声出しができないなか、来場したファンとともにどうすれば声が出せない状況でもライブを楽しんでもらえるかを模索しながらもライブを実施した。

そんな苦難の時を経て、ついに完成した本作のタイトルは、ファンを第一に想ってつけたタイトルに。

「SEE YOU THERE(あの場所で会おう)」には、どんな逆境が待っていても常にブレることなく、ファンのことを第一に考え、そしてライブ会場には必ず自分がいて、ファンにできる限りのパフォーマンスを提供する、そんな熱いメッセージが込められている。

■今作も豪華なアーティストたちが楽曲提供!

今作に楽曲を提供したアーティストは、AI、明石家さんま、Uru、久保田利伸、竹内まりや、堂本 剛、柳沢亮太(SUPER BEAVER)、吉田拓郎の総勢8名。

2024年1月に放送されたフジテレビ『さんタク』でのTV初パフォーマンスが印象的だった「メニュー」。前作「Born ready」とはまた、違った角度で明石家さんまが大人の恋愛をイメージした作詞を手掛けた。

そして、2023年4月に放送されたフジテレビ開局65周年特別企画『風間公親-教場0-』主題歌としてUruが楽曲提供 / 歌唱した「心得」を木村がカバー。『教場』に提供された素晴らしいオリジナル楽曲をあらたに木村のフィルターを通してリアレンジした。

Uruとは2020年、木村拓哉の1st アルバム『Go with the Flow』での「サンセットベンチ」「I wanna say I love you」以来、2度目のタッグとなる。

なお、現在放送中の木村主演のテレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ『Believe-君にかける橋-』でMAN WITH A MISSIONが歌う主題歌「I’ll be there」は、MAN WITH A MISSONが木村の2ndアルバムに提供した楽曲のセルフカバー。スタンスこそ違うが「心得」「I’ll be there」の2曲のカバーが同じタイミングで行われているのは興味深い。

久保田利伸は「No Night, No Starlight」「‘Cause I love you」の2曲を楽曲提供。1996年のドラマ『ロングバケーション』で久保田が主題歌の担当してからふたりは長きにわたる親交を続けてきたが、木村のソロアルバムに久保田が楽曲提供するのは今回が初。アルバム企画立ち上げ当初は1曲の予定だったが、本人の強い要望で最終的に2曲収録することになった。

竹内まりやはピュアなラブソング「“10月の恋人たち(Lovers in October)”」を提供。竹内のデモテープではアメリカン60’s的なミディアム曲で実に彼女らしい作風であったが、木村のロックテイストで表現してみたいとのアイデアから元Superflyの多保孝一へアレンジを依頼。

最終的に竹内まりやと木村の思いがミックスされ、ピュアさを秘めた最高のミディアムロックへと昇華した。

吉田拓郎は2022年に放送されたフジテレビ『LOVE LOVE愛してる 吉田拓郎卒業SP』での共演や、2023年1月のフジテレビ『さんタク』で吉田拓郎の名曲「落陽」を木村が歌唱するなど近年の縁から木村自ら楽曲提供を依頼し、吉田は「君の空気に触れた瞬間(とき)」を作詞作曲。

吉田拓郎のツアーメンバーで多くの楽曲制作にも携わっているギタリスト鳥山雄司によるアレンジで吉田拓郎の世界観を木村が見事に表現した。

■アルバム収録曲「Stay Safe」のMVを公開!

アルバム発売情報の解禁と同時に、AIから提供されたバラード「Stay Safe」のMVも公開。これはAIから提供されたバラード楽曲。

コロナ禍よりここ数年、木村がずっと言い続けてきた「Stay Safe」という印象的なフレーズをAIなりの解釈で歌詞として紡ぎ、AI自身もコーラス参加。

MVは、何も無い砂浜でファンにとっての道標になるかのようにひとり、熱唱しているシーンが印象的な作品となっている。

撮影は、2月に関東近郊にて実施。撮影当日は雨予報だったが、朝から晴天に変わり、最高のロケーションで撮影が行われた。

本作の早期予約特典も発表。初回限定盤Aと初回限定盤Bを6月30日23時59分までに予約同時購入すると完全撮り下ろし写真を使用した「オリジナル卓上カレンダー2025」がプレゼントされる。

<楽曲提供アーティスト コメント>

