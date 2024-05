マクドナルドから、2024年6月5日(水)より魅惑あふれる「アジア」をテーマにしたスイーツメニューが登場!

アジアの旅気分が楽しめる「マックフルーリー 杏仁マンゴー」「マックシェイク ソルトライチ」「バナナキャラメルパイ」の3品が期間限定で販売されます。

マクドナルド「アジアンスイーツ」

販売期間:2024年6月5日(水)〜7月上旬予定

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの期間限定スイーツとして、魅惑あふれる「アジア」をテーマにしたメニューが登場!

6月5日(水)より販売される「アジアンスイーツ」は、マクドナルドスイーツとして初となるアジアの世界観をコンセプトにしたスイーツシリーズ。

「マックフルーリー 杏仁マンゴー」「マックシェイク ソルトライチ」「バナナキャラメルパイ」の3品が販売されます。

杏仁×マンゴーソースや、バナナ×キャラメルの組み合わせ、ライチのトロピカルな味わいを楽しめる初夏にぴったりなスイーツです。

また、2024年6月4日(火)より放映される新TVCMには、あのちゃんが出演。

3種類それぞれのアジアンスイーツをイメージした衣装に身を包み、あのちゃんが歌うオリジナルソングにのせて新商品を紹介しています。

マックフルーリー 杏仁マンゴー

価格:320円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

人気のアジアンスイーツから、マックフルーリー 杏仁マンゴーが新登場。

ミルクリッチな味わいのなめらかなソフトクリームに、香り豊かな杏仁クリームとマンゴーピューレを使用したマンゴーソース、さらにクコの実に見立てたサクサク食感のアーモンド風味の赤いコーンクラッシュを混ぜ込んでいます。

杏仁クリームとフルーティーで爽やかなマンゴーソースに、見た目も鮮やかなサクサク食感のコーンクラッシュを合わせた、初夏にぴったりのひんやりスイーツです。

※アーモンド不使用

マックシェイク ソルトライチ

価格:Sサイズ 170円(税込)〜、Mサイズ 240円(税込)〜

販売時間:10:30〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

フルーティーな香りとジューシーな甘みを感じるライチをイメージした「マックシェイク ソルトライチ」

ライチの味わいに、ほどよく塩味を効かせることでさっぱりと飲めるトロピカルな味わいに仕上げられています。

清涼感のあるやさしい水色の見た目と、甘酸っぱく爽やかな味わいが癖になる、ひんやりドリンクです。

※ライチ果汁1%

バナナキャラメルパイ

価格:200円(税込)〜

販売時間:全時間帯

トロピカルなバナナの味わいを楽しめるホットスナック。

サクサクのパイの中に、バナナの果肉とピューレを使用したバナナ本来のとろりとした甘さが感じられるバナナフィリングと、黒糖と練乳でコクを出した口当たりなめらかなキャラメルクリームがたっぷり詰まっています。

フルーティーな甘さが絶妙のバナナフィリングと、コクのあるキャラメルクリームのハーモニーが口いっぱいに広がる、大人も子供も楽しめるスイーツパイです。

※中身が熱いことがありますのでやけどに注意ください

TVCM アジアンスイーツ「アジアっちゃお」篇(30秒)

放映開始日:2024年6月4日(火)

放映地域:全国(一部地域を除く)

3種類の新作スイーツにちなんで、それぞれのアジアンスイーツをイメージした衣装に身を包んだあのちゃんが登場。

アジアをイメージしたオリジナルソングに載せながら新商品を紹介するTVCMです。

アジア旅気分が味わえる、杏仁、バナナ、ライチを使ったスイーツ3品。

マクドナルドの「アジアンスイーツ」は、2024年6月5日(水)より発売です☆

※一部店舗およびデリバリーサービスでは価格が異なります

