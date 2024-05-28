今日の歴史（５月２８日）
１９０５年：ソウルと釜山を結ぶ京釜線鉄道開通式
１９７３年：人工妊娠中絶などの許可時期や規制を定めた母子保健法施行令を公布
１９８０年：在日韓国人の張勲（チャン・フン、日本名：張本勲）選手が日本プロ野球史上初の３０００安打を達成
１９８５年：第８回南北赤十字の本会談が１２年ぶりに再開、離散家族の故郷訪問と芸術団の相互訪問で合意
１９８６年：ソウルのオリンピック公園完工
１９９９年：金大中（キム・デジュン）大統領がモスクワでロシアのエリツィン大統領と首脳会談
２０００年：現代グループが現代建設の資産売却などを含むワークアウト（財務構造改善）計画を発表
２０２０年：韓国銀行（中央銀行）、政策金利を０．２５％引き下げ過去最低の年０．５％に
２０２２年：カンヌ国際映画祭でパク・チャヌク監督が「別れる決心」で監督賞を受賞。日本の是枝裕和監督初の韓国映画「ベイビー・ブローカー」に主演したソン・ガンホは韓国俳優で初めて男優賞に輝く
１９７３年：人工妊娠中絶などの許可時期や規制を定めた母子保健法施行令を公布
１９８０年：在日韓国人の張勲（チャン・フン、日本名：張本勲）選手が日本プロ野球史上初の３０００安打を達成
１９８５年：第８回南北赤十字の本会談が１２年ぶりに再開、離散家族の故郷訪問と芸術団の相互訪問で合意
１９８６年：ソウルのオリンピック公園完工
２０００年：現代グループが現代建設の資産売却などを含むワークアウト（財務構造改善）計画を発表
２０２０年：韓国銀行（中央銀行）、政策金利を０．２５％引き下げ過去最低の年０．５％に
２０２２年：カンヌ国際映画祭でパク・チャヌク監督が「別れる決心」で監督賞を受賞。日本の是枝裕和監督初の韓国映画「ベイビー・ブローカー」に主演したソン・ガンホは韓国俳優で初めて男優賞に輝く