ディズニーストアから、雨の日のおでかけが待ち遠しくなるようなレイングッズを展開する新コレクション「RAINY DAY」が登場。ディズニーストア店舗で5月31日(金)より、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jpでは先行して5月28日(火)より順次発売される。これからの時期に必要になるアイテムを紹介する。レイングッズブランド「Wpc.」との共同企画商品の折りたたみ傘は、傘生地部分がビニールで、ちょっぴりふてくされたような表情がキュートなルシファーのフェイスアートがポイント。さらに、ハンドルが肉球モチーフで、シンプルながら遊び心あふれるデザインとなっている。

ディズニーストアオリジナルアイテムとして、内側にアートを描いた晴雨兼用傘が今年も登場。『塔の上のラプンツェル』や『ピーター・パン』といった作品をモチーフにしたアートや、ミッキーマウスやスティッチなどのキャラクターのアートがデザインされている。傘を開くたびに鮮やかなアートに包まれ、雨の日も華やかな気分に。そのほか、濡れた折りたたみ傘を収納するのに便利な傘ケースや普段使いしやすいレインコートも展開。雨の日も快適に過ごすことができるアイテムが勢ぞろい。そして大人気の「うるぽちゃちゃん」から、レインポンチョを着たぬいぐるみが登場。ツヤツヤとした素材のレインポンチョは、キャラクターに合わせたカラフルなカラーでドット柄がポイントのキュートなデザイン。フードをかぶせたり脱がせたりすることで、2通りのかわいさを楽しめる。お部屋に飾るだけでなく、雨の日に一緒におでかけするのもおススメ。鬱陶しい梅雨を、好きなキャラクターを身に着けて楽しく過ごしてみませんか。(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.