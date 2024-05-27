ロケットラボ、NASAの超小型衛星「PREFIRE」1機目の打ち上げに成功

ロケットラボは日本時間2024年5月25日に「エレクトロン」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたNASA（アメリカ航空宇宙局）の人工衛星は予定通りの軌道へ投入されたことを、ロケットラボとNASAがウェブサイトやSNSにて報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報：エレクトロン（Ready, Aim, PREFIRE）

ロケット：エレクトロン

打ち上げ日時：日本時間2024年5月25日16時41分【成功】

発射場：ロケットラボ Launch Complex 1B、オネヌイ射場（ニュージーランド）

ペイロード：PREFIRE-1

PREFIREはNASAが開発した6Uサイズの超小型衛星で、気候変動を調査するために地球の極域から放出される熱（赤外線）を計測します。

同衛星は合計2機が地球周回軌道へ投入される予定で、今回のミッション「Ready, Aim, PREFIRE」では1機目の軌道投入に成功しました。ロケットラボによると、2機目の打ち上げミッション「PREFIRE And Ice」は3週間以内に実施されるということです。

【▲ NASAの超小型衛星「PREFIRE」（Credit: NASA/JPL-Caltech）】

■打ち上げ関連画像・映像

100% mission success, now let’s do it all over again in a few days time. https://t.co/WVoyWSBKlH

- Peter Beck (@Peter_J_Beck) May 25, 2024



■打ち上げ関連リンク

Source

Image Credit: ロケットラボロケットラボ - Ready, Aim, PREFIRENASA - NASA Launches Small Climate Satellite to Study Earth’s Poles

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部