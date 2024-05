アイドルグループ・モーニング娘。’24が27日、東京・日本武道館で春ツアー『モーニング娘。’24コンサートツアー春 MOTTO MORNING MUSUME。』(14ヶ所計32公演)のファイナル公演を開催した。通算74枚目のシングル「なんだかセンチメンタルな時の歌/最KIYOU」を8月14日にリリースすることを発表し、両曲を初パフォーマンスするサプライズで9000人の観客を沸かせた。

冒頭のMCでは、きのう26日、秋ツアーをもってグループおよびハロー!プロジェクトからの卒業を公式サイトで発表した10期メンバーの石田亜佑美(27)がファンに直接報告。ツアータイトル『MOTTO』にちなみ、「きょうはツアーファイナルということで、もっともっともっと、モーニング娘。の魅力を皆さんにぶつけますので、どうか最後までお楽しみください」と呼びかけた。もう一人のサブリーダー・小田さくらは「ここからも皆様からの『MOTTO』にお応えするべく、新曲を本日世界初披露しちゃいたい思います!」と声を弾ませた。両A面シングルのうち、まずは「最KIYOU」(作詞:児玉雨子、作編曲:大久保薫)を初披露。山崎愛生(※崎=たつさき)→北川莉央の伸びやかなフェイク2連発から始まると、大歓声。ダンスのみならずラップでも沸かせ、色とりどりのペンライトが激しく揺れた。そして、アンコール明けには「なんだかセンチメンタルな時の歌」(作詞・作曲:つんく、編曲:神谷礼)も初披露。ピアノの旋律が印象的なダークめな楽曲と息の合ったダンスパフォーマンスで魅了した。今回のツアーは、昨年11月に生田衣梨奈が10代目リーダーとなり、新体制初の単独ツアーだった。生田は「2014年に道重(さゆみ)さんが卒業して新体制のモーニング娘。になって、初めての武道館がちょうど9年前の5月27日だったんです。(前リーダーの譜久村)聖が卒業して、私がリーダーになって、新体制で5月27日に日本武道館でできるなんてちょっと感動的じゃない?」と投げかけ、ファンは大歓声で呼応した。「あのときは12期(野中美希、牧野真莉愛、羽賀朱音)が新メンバーで入ってきてたんだけど、今回は17期が2人(井上春華、弓桁朱琴)入って、みんなにとってもっともっとこのモーニング娘。が続けばいいのになっていうグループになればいいなって思います」と明るい声で伝えた。ライブ中には17期の弓桁朱琴が体調不良でステージをはける場面もあったが、アンコールから復帰した。弓桁は「ご心配おかけしました。もう大丈夫です」とあいさつ。温かい拍手が送られると、涙ぐみながらも「すごく悔しかったので、この経験を糧に、これからもっと頑張っていこうと思います」と誓った。名曲「Be Alive」でファンの涙腺を緩ませると、ラストは「ここにいるぜぇ!(23 ver.)」でフィナーレを迎え、春ツアーに幕を下ろした。このライブの模様はhuluで生配信されたほか、6月3日まで見逃し配信も行われる。■『モーニング娘。’24コンサートツアー春 MOTTO MORNING MUSUME。FINAL』01. One・Two・Three(23 Ver.)02. Wake-up Call〜目覚めるとき〜03. Happy birthday to Me!04. HEAVY GATE05. 最KIYOU(新曲初披露)06. ギューされたいだけなのに07. 私のなんにもわかっちゃない08. 青春小僧が泣いている09. KOKORO & KARADA10. 恋は時に/生田・石田・野中11. 春 ビューティフル エブリデイ/羽賀・北川12. Style of my love/小田・牧野・弓桁13. INDIGO BLUE LOVE/横山・櫻井・井上14. 彼と一緒にお店がしたい!/岡村・山崎15. 怪傑ポジティブA/生田・小田・羽賀・横山・北川・井上16. 色っぽい じれったい/石田・野中・牧野・岡村・山崎・櫻井・弓桁17. ロマンスに目覚める妄想女子の歌18. よしよししてほしいの19. SONGS20. Tokyoという片隅21. 君さえ居れば何も要らない(updated)22. Teenage Solution23. 純情エビデンス24. What is LOVE?(23 Ver.)25. Are you Happy?26. 君の代わりは居やしない27. Password is 028. わがまま 気のまま 愛のジョーク(23 Ver.)【アンコール】EN1. なんだかセンチメンタルな時の歌(新曲初披露)EN2. HOW DO YOU LIKE JAPAN?〜日本はどんな感じでっか?〜(Intro Long ver)EN3. Be AliveEN4. ここにいるぜぇ!(23 Ver.)■出演メンバー生田衣梨奈(26)、石田亜佑美(27)、小田さくら(25)、野中美希(24)、牧野真莉愛(23)、羽賀朱音(22)、横山玲奈(23)、北川莉央(20)、岡村ほまれ(19)、山崎愛生(※崎=たつさき、18)、櫻井梨央(18)、井上春華(18)、弓桁朱琴(15)