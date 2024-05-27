【川崎・関東オークス】JRAアンモシエラなどが選定
神奈川県川崎競馬組合は、6月12日（水）に行われる関東オークス（Jpn2）の選定馬について下記の通り発表した。
●第60回関東オークス（Jpn2）
施行日：6月12日（水）
施行場：川崎競馬場
距離：2100m
出走資格：サラブレット系 3歳牝馬
1着賞金：3500万円
【大井・京浜盃】坂井瑠「勝ち馬が強かった」紅一点・アンモシエラは2着JRAから4頭
●JRA
アンデスビエント（牝3・栗東・西園正都）
アンモシエラ（牝3・栗東・松永幹夫）
イゾラフェリーチェ（牝3・美浦・鹿戸雄一）
メイショウヨシノ（牝3・栗東・荒川義之）
●地方
グラインドアウト（牝3・高知・田中守）
シトラルテミニ（牝3・浦和・小久保智）
シンメルーブス（牝3・浦和・野口寛仁）
スピナッチバイパー（牝3・川崎・八木仁）
ニジイロハーピー（牝3・愛知・今津勝之）
ファーマティアーズ（牝3・大井・須田和伸）
プリンセスアリー（牝3・浦和・鹿沼良和）
ミスカッレーラ（牝3・船橋・川島正一）
モノノフブラック（牝3・浦和・野口寛仁）
ローリエフレイバー（牝3・大井・月岡健二）