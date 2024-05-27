神奈川県川崎競馬組合は、6月12日（水）に行われる関東オークス（Jpn2）の選定馬について下記の通り発表した。

●第60回関東オークス（Jpn2）

施行日：6月12日（水）

施行場：川崎競馬場

距離：2100m

出走資格：サラブレット系 3歳牝馬

1着賞金：3500万円

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JRAから4頭

●JRA

アンデスビエント（牝3・栗東・西園正都）

アンモシエラ（牝3・栗東・松永幹夫）

イゾラフェリーチェ（牝3・美浦・鹿戸雄一）

メイショウヨシノ（牝3・栗東・荒川義之）

●地方

グラインドアウト（牝3・高知・田中守）

シトラルテミニ（牝3・浦和・小久保智）

シンメルーブス（牝3・浦和・野口寛仁）

スピナッチバイパー（牝3・川崎・八木仁）

ニジイロハーピー（牝3・愛知・今津勝之）

ファーマティアーズ（牝3・大井・須田和伸）

プリンセスアリー（牝3・浦和・鹿沼良和）

ミスカッレーラ（牝3・船橋・川島正一）

モノノフブラック（牝3・浦和・野口寛仁）

ローリエフレイバー（牝3・大井・月岡健二）