　スペインサッカー連盟(RFEF)は27日、EURO2024に臨むスペイン代表の候補メンバー29人を発表した。最終登録メンバーは26人となるため、今後3選手がメンバーから外れることとなる。

　最多選出はバルセロナとソシエダの5選手。ラ・リーガ王者R・マドリーからはFWホセル、DFダニエル・カルバハル、DFナチョ・フェルナンデスの3選手が名を連ねた。また、FWアジョセ・ペレス(ベティス)とMFフェルミン・ロペス(バルセロナ)は初招集となっている。

　EURO2008、EURO2012で大会史上初の2連覇を飾ったスペイン。3大会ぶりの頂点を狙うが、グループリーグではクロアチア、イタリア、アルバニアと同居する“死の組”に。6月15日にクロアチア、20日にイタリア、24日にアルバニアと対戦する。

　以下、スペイン代表候補メンバー29名

▽GK

ウナイ・シモン(ビルバオ)

ダビド・ラヤ(アーセナル)

アレックス・レミロ(ソシエダ)

▽DF

ダニエル・カルバハル(R・マドリー)

ヘスス・ナバス(セビージャ)

エメリク・ラポルト(アルナスル)

ロビン・ル・ノルマン(ソシエダ)

ナチョ・フェルナンデス(R・マドリー)

ダニエル・ビビアン(ビルバオ)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

アレックス・グリマルド(レバークーゼン)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

▽MF

ロドリ(マンチェスター・C)

マルティン・スビメンディ(ソシエダ)

ファビアン・ルイス(パリSG)

ミケル・メリノ(ソシエダ)

マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)

ペドリ(バルセロナ)

アレイクス・ガルシア(ジローナ)

アレックス・バエナ(ビジャレアル)

フェルミン・ロペス(バルセロナ)

▽FW

アルバロ・モラタ(A・マドリー)

ホセル(R・マドリー)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)

ダニ・オルモ(ライプツィヒ)

フェラン・トーレス(バルセロナ)

ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)

ラミネ・ヤマル(バルセロナ)

アジョセ・ペレス(ベティス)