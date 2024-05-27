まずは“死の組”突破なるか…スペイン、EURO2024に向けた代表候補メンバー29人を発表
スペインサッカー連盟(RFEF)は27日、EURO2024に臨むスペイン代表の候補メンバー29人を発表した。最終登録メンバーは26人となるため、今後3選手がメンバーから外れることとなる。
最多選出はバルセロナとソシエダの5選手。ラ・リーガ王者R・マドリーからはFWホセル、DFダニエル・カルバハル、DFナチョ・フェルナンデスの3選手が名を連ねた。また、FWアジョセ・ペレス(ベティス)とMFフェルミン・ロペス(バルセロナ)は初招集となっている。
EURO2008、EURO2012で大会史上初の2連覇を飾ったスペイン。3大会ぶりの頂点を狙うが、グループリーグではクロアチア、イタリア、アルバニアと同居する“死の組”に。6月15日にクロアチア、20日にイタリア、24日にアルバニアと対戦する。
以下、スペイン代表候補メンバー29名
▽GK
ウナイ・シモン(ビルバオ)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
ダニエル・カルバハル(R・マドリー)
ヘスス・ナバス(セビージャ)
エメリク・ラポルト(アルナスル)
ロビン・ル・ノルマン(ソシエダ)
ナチョ・フェルナンデス(R・マドリー)
ダニエル・ビビアン(ビルバオ)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
▽MF
ロドリ(マンチェスター・C)
マルティン・スビメンディ(ソシエダ)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ミケル・メリノ(ソシエダ)
マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)
ペドリ(バルセロナ)
アレイクス・ガルシア(ジローナ)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
フェルミン・ロペス(バルセロナ)
▽FW
アルバロ・モラタ(A・マドリー)
ホセル(R・マドリー)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
ダニ・オルモ(ライプツィヒ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
アジョセ・ペレス(ベティス)
最多選出はバルセロナとソシエダの5選手。ラ・リーガ王者R・マドリーからはFWホセル、DFダニエル・カルバハル、DFナチョ・フェルナンデスの3選手が名を連ねた。また、FWアジョセ・ペレス(ベティス)とMFフェルミン・ロペス(バルセロナ)は初招集となっている。
以下、スペイン代表候補メンバー29名
▽GK
ウナイ・シモン(ビルバオ)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
ダニエル・カルバハル(R・マドリー)
ヘスス・ナバス(セビージャ)
エメリク・ラポルト(アルナスル)
ロビン・ル・ノルマン(ソシエダ)
ナチョ・フェルナンデス(R・マドリー)
ダニエル・ビビアン(ビルバオ)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
▽MF
ロドリ(マンチェスター・C)
マルティン・スビメンディ(ソシエダ)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ミケル・メリノ(ソシエダ)
マルコス・ジョレンテ(A・マドリー)
ペドリ(バルセロナ)
アレイクス・ガルシア(ジローナ)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
フェルミン・ロペス(バルセロナ)
▽FW
アルバロ・モラタ(A・マドリー)
ホセル(R・マドリー)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
ダニ・オルモ(ライプツィヒ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
アジョセ・ペレス(ベティス)